Evalúan daños tras el paso de tornado F1 en Santa Rosa del Monday

Hasta la mañana de este jueves, gran parte del distrito continuaba sin el servicio de energía eléctrica. En tanto que la Municipalidad local inició un relevamiento para cuantificar las pérdidas ocasionadas por el temporal.

Según los primeros reportes, la mayor fuerza del tornado se manifestó en zonas de plantaciones, lo que evitó daños aún mayores. Sin embargo, algunas viviendas y silos fueron afectados.

La intendenta de Santa Rosa del Monday, María Victoria Salinas, señaló que, pese a la magnitud del evento, no se registraron víctimas fatales. “El tornado no cobró vidas, pero nuestra ciudad amaneció con varios árboles caídos, estamos sin luz y sin comunicación. Existen silos totalmente destruidos”, expresó.

Agregó que ya se comunicó con el director de Itaipú, Justo Zacarías, y que se encuentran recorriendo barrios periféricos para asistir a las familias afectadas. “Lo que más solicita la gente en este momento son chapas”, indicó.

Salinas también informó que mantienen contacto con el gobernador de Alto Paraná, César Landy Torres, y que en las próximas horas está coordinando las acciones para asistir a los afectados.

El director de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), Eduardo Mingo, confirmó esta mañana que el fenómeno registrado corresponde a un tornado de categoría F1, con vientos superiores a los 100 km/h.

Inundaciones en Ciudad del Este

En Ciudad del Este se reportaron inundaciones de viviendas en los barrios 23 de Octubre, Che La Reina y La Blanca. Asimismo, varios tramos quedaron intransitables por algunas horas debido a los raudales y a la acumulación de agua, especialmente sobre la avenida Guillermina Núñez de Báez, frente al Centro Regional de Educación.