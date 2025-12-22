Puente de la Integración: sepa cuántos camiones cruzaron la frontera durante los primeros dos días

De acuerdo con los registros de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), el sábado cruzaron hacia la ciudad brasileña de Foz de Yguazú 128 camiones, mientras que 79 vehículos realizaron el recorrido en sentido contrario, ingresando al país. En tanto, el domingo, 43 camiones salieron rumbo a Brasil y 150 ingresaron a territorio nacional.

Según informaron, el sábado un camionero que pretendía ingresar a nuestro país fue detenido al registrar una orden de captura pendiente.

La habilitación del puente se está realizando de manera gradual, considerando la falta de infraestructura vial, ya que en esta primera etapa los camiones cruzarán por el ejido urbano del municipio franqueño, que no cuenta con avenidas de cuatro carriles.

Ante esta situación, se deberá esperar a que concluyan las obras del Corredor Metropolitano del Este, vía que permitirá circunvalar la ciudad y descomprimir el tránsito urbano. La mayor demora se registra en la construcción del puente sobre el río Monday, cuya finalización está prevista recién para finales del año 2026.

Quejas vecinales

En los primeros días de funcionamiento, vecinos de los barrios por donde circulan los camiones continúan denunciando inconvenientes ocasionados por el paso de vehículos de gran porte. Entre las principales quejas figuran cables del tendido eléctrico y de telefonía sueltos, al ser alcanzados por los camiones.

Precariedad y transgresión de horario

Durante un recorrido por la zona, constatamos además columnas de hormigón con riesgo de caída y árboles sin podar que obligan a los camioneros a transitar por el carril contrario, poniendo en peligro a peatones y conductores.

Igualmente, más de 50 camiones ingresaron en horas de la tarde por el centro de la ciudad, mucho antes del horario establecido, que es de 22:00 hasta las 5:00.