Habilitan de forma parcial el Puente de la Integración en medio de reclamos

El acto oficial se realizó en la cabecera paraguaya del Puente de la Integración, una conexión largamente anhelada por empresarios y comerciantes de la Triple Frontera, ya que el Puente de la Amistad está completamente congestionado por el gran flujo de vehículos.

Lea más: Puente de la “desintegración”: Peña y Lula habilitan obra por separado

Sin embargo, la habilitación se realiza en medio de quejas de pobladores de Presidente Franco, quienes advierten que la ciudad no cuenta aún con la infraestructura vial necesaria para soportar el ingreso masivo de camiones.

La principal preocupación es que la ciudad no cuenta con avenidas de cuatro carriles. Además, el trazado habilitado para el tránsito ni siquiera cuenta con veredas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En esta primera etapa, el Puente de la Integración funcionará de manera parcial y experimental para camiones de gran porte en lastre (sin carga).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las gestiones aduaneras se podrán realizar de 19:00 a 7:00. En tanto que, el tránsito de los camiones por calles y avenidas de Presidente Franco estará permitido solo entre las 22:00 y las 5:00. Se estima que entre 200 y 250 camiones utilizarán diariamente este paso internacional.

El proyecto contempla el Corredor Metropolitano del Este como vía logística principal, que permitirá que los camiones no ingresen por la zona urbana de Presidente Franco, pero la inauguración de ese conjunto de obras depende de la finalización de la construcción del puente sobre el río Monday, cuya entrega al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) está prevista recién para diciembre de 2026.

Lamentó inauguración separada

Durante su discurso, el presidente Santiago Peña lamentó que no se haya podido coordinar una inauguración conjunta con su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

“Me imagino que para ustedes ya no es secreto, habrán seguido la Cumbre, hice un reclamo público que no entendía cómo no podríamos congeniar las agendas de dos presidentes de la república para hacer un evento único. El presidente Lula inaugura de un lado el día de ayer, nosotros nos toca este día, pero bueno, aquí estamos en un momento muy emotivo para los paraguayos”.

Reclamo del intendente

Por su parte, el intendente de Presidente Franco, Roque Godoy (PLRA), celebró la inauguración como una de las páginas más importantes en la historia de la ciudad, tras más de 30 años de espera y dos años después de la entrega de la obra. No obstante, expresó su descontento porque los propios franqueños no podrán utilizar el paso fronterizo.

Lea también: Primeros cruces por el Puente de la Integración serán nocturnos y sin carga

Pidió al Presidente que acelere las gestiones necesarias para habilitar cuanto antes el tránsito de vehículos particulares entre Presidente Franco y Foz de Yguazú. Argumentó que el Puente de la Amistad fue habilitado cuando Ciudad del Este aún contaba, en su mayoría, con calles de tierra.

Ante este pedido, el mandatario anunció que el lunes el canciller nacional presentará una nota a la Cancillería del Brasil para que, en este periodo de prueba, también puedan transitar los livianos particulares las 24 horas.