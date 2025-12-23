Triple Frontera: naturaleza, compras y atractivos para el feriado largo

Naturaleza, compras, museos y parques forman parte de las opciones para hacer turismo en la Triple Frontera. En este feriado largo por Navidad, es ideal armar una ruta y recorrer los tres países. Si bien se pronostican lluvias para algunos días, la diversidad de alternativas permite suplir sin inconvenientes los días grises.

Del lado paraguayo, una atracción que no pasa desapercibida es el turismo de compras. Ciudad del Este, con más de 5.000 comercios, es el lugar ideal para darse un gusto con tecnología, perfumes, bebidas, maquillaje, ropa y mucho más. Los comercios abren hasta mañana, 24 de diciembre; permanecen mayormente cerrados el 25 y reabren con normalidad el sábado 27, por lo que se pueden incluir perfectamente en la ruta de recorridos.

Lea más: Villa Florida espera masiva afluencia de turistas en Navidad y el fin de semana

Además, la zona ofrece paisajes maravillosos como el Salto del Monday, la costanera de Ciudad del Este y Hernandarias. Otro atractivo es el circuito navideño alrededor del Lago de la República, con esculturas gigantes, luces y hasta un bosque encantado. Un espacio relativamente nuevo en la zona es el Centro Ambiental Tekópa, ubicado en Hernandarias.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En tanto, del lado brasileño, las Cataratas del Iguazú atraen visitantes de todo el mundo y constituyen una ocasión ideal para conocer esta maravilla natural. El recorrido se puede realizar en un día, incluso saliendo desde Ciudad del Este.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

A pocos metros del monumento natural se habilitó recientemente uno de los acuarios más grandes de Latinoamérica, denominado AquaFoz, un espacio que se puede disfrutar incluso en días de lluvia y que ofrece una experiencia inmersiva única.

Igualmente, en Foz de Iguazú se puede disfrutar de villas navideñas, museos y parques temáticos, todos a poca distancia unos de otros. La mayoría ofrece la posibilidad de adquirir entradas vía online.

En Puerto Iguazú, Argentina, también se encuentra el parque nacional en torno a las Cataratas del Iguazú, que ofrece vistas distintas del lado brasileño. El sendero es más extenso y es ideal para hacer caminatas en contacto directo con la naturaleza. Asimismo, la ciudad se caracteriza por una gran cantidad de bares y restaurantes de alto nivel para disfrutar de las delicias culinarias.