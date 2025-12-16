Fiscalía imputó por feminicidio y homicidio doloso a sospechoso del doble crimen en Altos

La Fiscalía imputó por los hechos punibles de feminicidio y homicidio doloso a Víctor Manuel Cabrera Valiente (46), señalado como principal sospechoso del doble crimen ocurrido en la ciudad de Altos, departamento de Cordillera. El acta de imputación fue presentada por el agente fiscal Christian Benítez Cáceres, de la Unidad Fiscal N.º 2 de la Fiscalía Zonal de Emboscada.

Asimismo, el representante del Ministerio Público solicitó al Juzgado Penal de Garantías la aplicación de la prisión preventiva para el imputado, sobre quien ya pesa una orden de detención, ya que actualmente se encuentra prófugo.

Lea más: Rastrean al estanciero que mató a su ex y a su pareja en Altos

Antecedentes del caso

Según los antecedentes, el 9 de diciembre de 2025, la víctima Jimena Jazmín Colmán Giménez había denunciado a su expareja ante la Policía Nacional por hostigamientos reiterados, solicitando una orden de alejamiento. Al día siguiente, el 10 de diciembre, el Juzgado de Paz de Altos dispuso la prohibición de acercamiento de Cabrera Valiente a la vivienda y a los lugares frecuentados por la mujer.

Pese a esta medida judicial, el 14 de diciembre de 2025, el ahora imputado habría ingresado sin autorización a la vivienda ubicada en el barrio Corazón de Jesús, donde residía la víctima. En esa ocasión, según la Fiscalía, habría forzado la puerta de una habitación y amenazado de muerte tanto a Jimena Jazmín como a su nueva pareja, Celso Fabián López Rojas (29), quien se encontraba en el lugar.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Esto detalla la autopsia a amazona asesinada en Altos

Cómo habría ocurrido el crimen

De acuerdo con la imputación fiscal, en la madrugada del 15 de diciembre de 2025, entre las 00:00 y 01:30, el sospechoso habría seguido a las víctimas mientras estas se encontraban con amigos en un local nocturno de Altos. Tras retirarse del sitio, alrededor de las 01:30, Cabrera Valiente habría continuado siguiéndolos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Minutos después, cerca de las 02:09, el imputado habría llegado nuevamente a la vivienda e ingresado sin autorización. En el área del quincho se habría encontrado con Jimena Jazmín y, pese a que la mujer habría intentado cubrirse y huir, habría efectuado cinco disparos con arma de fuego, causándole la muerte a raíz de un shock hipovolémico.

Posteriormente, el sospechoso se habría dirigido a una habitación contigua, donde interceptó a López Rojas y le habría efectuado dos disparos, provocándole igualmente la muerte por shock hipovolémico, como consecuencia de las heridas producidas por arma de fuego.

La investigación continúa en curso bajo la dirección del Ministerio Público, mientras las autoridades mantienen la búsqueda del imputado para su detención.