Asesinan a balazos a director de universidad privada en Caaguazú

La víctima fue identificada como Diego Armando Vera Cáceres (33), docente y directivo de una universidad privada.

El crimen ocurrió alrededor de las 23:30 de ayer y de acuerdo con los datos preliminares, cuatro sujetos de sexo masculino, con pasamontañas, ingresaron de forma violenta a la vivienda y redujeron a la víctima, a quien exigieron la entrega de dinero.

Sin embargo, el docente habría manifestado no contar con la suma requerida, situación que derivó en que los malvivientes le dispararan con arma de fuego, causándole la muerte en el acto.

Todo se habría desarrollado en cuestión de minutos, lo que hace presumir que el ataque fue directo y planificado. Por la rapidez y la forma de actuar de los criminales, no se descarta que el homicidio haya sido un crimen por encargo, vinculado a posibles problemas personales o conflictos previos de la víctima, además del aparente intento de robo.

Tras el hecho, se constituyeron en el lugar agentes del Departamento de Investigación de Hechos Punibles, personal de Criminalística y representantes del Ministerio Público, acompañados por un médico forense, quien confirmó el fallecimiento y procedió a la inspección del cuerpo.

El caso continúa en pleno proceso de investigación, mientras la Policía Nacional trabaja en la recolección de evidencias y análisis de cámaras de seguridad de la zona para identificar a los autores del crimen que conmociona a la comunidad educativa y a los vecinos del barrio Empalado Ari.