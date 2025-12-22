Policiales
22 de diciembre de 2025 - 09:40

Asesinan a balazos a director de universidad privada en Caaguazú

Casa de Diego Armando Vera Cáceres (33), en el barrio Empalado Ari, de Caaguazú. Allí ocurrió el homicidio.
CAAGUAZÚ. Un joven docente y director de una universidad privada fue asesinado a balazos en la medianoche de ayer dentro de su vivienda, ubicada en el barrio Empalado Ari de esta ciudad. Cuatro hombres encapuchados llegaron a pie hasta la casa de la víctima, exigieron la entrega de una suma de dinero que supuestamente tenía en su poder y, ante la negativa, le dispararon mortalmente y se fugaron.

La víctima fue identificada como Diego Armando Vera Cáceres (33), docente y directivo de una universidad privada.

El crimen ocurrió alrededor de las 23:30 de ayer y de acuerdo con los datos preliminares, cuatro sujetos de sexo masculino, con pasamontañas, ingresaron de forma violenta a la vivienda y redujeron a la víctima, a quien exigieron la entrega de dinero.

Sin embargo, el docente habría manifestado no contar con la suma requerida, situación que derivó en que los malvivientes le dispararan con arma de fuego, causándole la muerte en el acto.

Diego Vera
Diego Armando Vera Cáceres

Todo se habría desarrollado en cuestión de minutos, lo que hace presumir que el ataque fue directo y planificado. Por la rapidez y la forma de actuar de los criminales, no se descarta que el homicidio haya sido un crimen por encargo, vinculado a posibles problemas personales o conflictos previos de la víctima, además del aparente intento de robo.

Tras el hecho, se constituyeron en el lugar agentes del Departamento de Investigación de Hechos Punibles, personal de Criminalística y representantes del Ministerio Público, acompañados por un médico forense, quien confirmó el fallecimiento y procedió a la inspección del cuerpo.

El caso continúa en pleno proceso de investigación, mientras la Policía Nacional trabaja en la recolección de evidencias y análisis de cámaras de seguridad de la zona para identificar a los autores del crimen que conmociona a la comunidad educativa y a los vecinos del barrio Empalado Ari.