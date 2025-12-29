Confirman que tobillera hallada en Ciudad del Este pertenece a exdirector de la PRF

Según el informe recibido por parte del Comando Tripartito, el dispositivo de control electrónico hallado en el sanitario de la empresa Nuestra Señora de la Asunción, pertenece al exjefe policial brasileño, condenado en su país a 24 años y seis meses de prisión por tentativa de golpe de Estado y otros delitos graves.

Lea más: ¿Cómo ocurrió la detención y expulsión de exjefe policial brasileño buscado por intento de golpe de Estado?

El dispositivo modelo AKTZ-BG95-4G, de procedencia brasileña y perteneciente a la empresa UEBRASIL Tecnología Ltda., fue encontrado colgado esta madrugada de la manguera del sanitario de la empresa de transporte.

Silvinei Vasques fue capturado el viernes pasado en el aeropuerto Silvio Pettirossi, cuando intentaba abordar un vuelo con destino final a El Salvador utilizando una cédula de identidad paraguaya ajena, previamente denunciada como extraviada por su verdadero propietario, domiciliado en Hernandarias (Alto Paraná).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Tras confirmarse su identidad y situación judicial, Vasques fue expulsado el día mismo de su captura y entregado a la Policía Federal del Brasil en Foz de Yguazú, para cumplir su condena.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Agentes del Comando Tripartito y del Departamento de Investigaciones se constituyeron esta mañana en la terminal de buses para recabar más datos.

Lea también: Exdirector de Policía brasileña ya fue expulsado de Paraguay

Golpista

El exjefe policial fue director de la Policía Rodoviaria Federal durante el gobierno del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) y fue condenado por los delitos de organización criminal armada, daño agravado, tentativa de golpe de Estado y tentativa de abolición violenta del Estado democrático de derecho, por los hechos ocurridos el 8 de enero de 2023 en Brasilia, cuando simpatizantes del exmandatario atacaron las sedes de los tres poderes del Estado tras la asunción del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.