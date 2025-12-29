ABC en el Este
29 de diciembre de 2025 - 11:16

Confirman que tobillera hallada en Ciudad del Este pertenece a exdirector de la PRF

Silvinei Vasques fue detenido el viernes en el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi.
CIUDAD DEL ESTE. La División del Comando Tripartito confirmó que la tobillera electrónica encontrada en la Terminal de Ómnibus de esta ciudad pertenece a Silvinei Vasques (50), exdirector de la Policía Rodoviaria Federal (PRF) del Brasil, detenido el viernes pasado en el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi y posteriormente expulsado del Paraguay.

Por ABC Color

Según el informe recibido por parte del Comando Tripartito, el dispositivo de control electrónico hallado en el sanitario de la empresa Nuestra Señora de la Asunción, pertenece al exjefe policial brasileño, condenado en su país a 24 años y seis meses de prisión por tentativa de golpe de Estado y otros delitos graves.

El dispositivo modelo AKTZ-BG95-4G, de procedencia brasileña y perteneciente a la empresa UEBRASIL Tecnología Ltda., fue encontrado colgado esta madrugada de la manguera del sanitario de la empresa de transporte.

Agentes del Comando Tripartito se hicieron presentes esta mañana en la terminal de ómnibus tras recibir el informe de sus pares brasileños.
Silvinei Vasques fue capturado el viernes pasado en el aeropuerto Silvio Pettirossi, cuando intentaba abordar un vuelo con destino final a El Salvador utilizando una cédula de identidad paraguaya ajena, previamente denunciada como extraviada por su verdadero propietario, domiciliado en Hernandarias (Alto Paraná).

Tras confirmarse su identidad y situación judicial, Vasques fue expulsado el día mismo de su captura y entregado a la Policía Federal del Brasil en Foz de Yguazú, para cumplir su condena.

Agentes del Comando Tripartito y del Departamento de Investigaciones se constituyeron esta mañana en la terminal de buses para recabar más datos.

Golpista

El exjefe policial fue director de la Policía Rodoviaria Federal durante el gobierno del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) y fue condenado por los delitos de organización criminal armada, daño agravado, tentativa de golpe de Estado y tentativa de abolición violenta del Estado democrático de derecho, por los hechos ocurridos el 8 de enero de 2023 en Brasilia, cuando simpatizantes del exmandatario atacaron las sedes de los tres poderes del Estado tras la asunción del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.