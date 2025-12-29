¿Cómo ocurrió la detención y expulsión de exjefe policial brasileño buscado por intento de golpe de Estado?

El pasado viernes se reportó que un ciudadano brasileño identificado como Silvinei Vasques, exjefe de la Policía Rodoviaria Federal de Brasil prófugo en su país y condenado a 24 años de cárcel por tentativa de golpe de Estado y otros delitos, fue aprehendido en el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, en Luque, donde intentó abordar un vuelo con destino final a El Salvador utilizando una cédula de identidad paraguaya que no era suya.

Ese mismo viernes, Vasques fue trasladado a Ciudad del Este y entregado a las autoridades de su país en la frontera.

En comunicación con ABC Cardinal este lunes, el comisario Carlos Duré, jefe de la delegación paraguaya del Comando Tripartito – un organismo cooperativo integrado por autoridades migratorias y de seguridad de Paraguay, Argentina y Brasil – dio detalles sobre la detención y posterior expulsión de Vasques, y reveló que la Policía recibido unas 24 horas antes información de que una cédula de identidad específica, que previamente había sido denunciada como extraviada, sería utilizada por un ciudadano brasileño para intentar salir del país.

Si bien las autoridades no tenían la identidad del ciudadano brasileño que intentaría utilizar la cédula, se emitió una alerta a la Dirección Nacional de Migraciones sobre el documento de identidad.

Con cédula paraguaya y “constancia” de no poder hablar

El viernes, en horas de la madrugada, Vasques se presentó en el área de Migraciones del aeropuerto Silvio Pettirossi con la cédula en cuestión y además presentó una constancia médica que afirmaba que padecía un cáncer que le impedía hablar.

Ante la alerta sobre la cédula, la llamativa constancia médica - que solo llevaba la supuesta firma de un médico, sin su correspondiente número de registro – y otras inconsistencias, el brasileño fue retenido en el aeropuerto y rápidamente su verdadera identidad fue comprobada, tras lo cual se procedió a su traslado a la frontera y su expulsión.

El comisario Duré comentó que, luego de la expulsión de Vasques, se presentó ante el Comando Tripartito en Ciudad del Este el propietario de la cédula con que el brasileño intentó salir de Paraguay. Se trata de un hombre oriundo de la ciudad de Hernandarias, quien había denunciado previamente el extravio de su documento de identidad.

El jefe policial dijo que aún “hay varias cuestiones que tenemos que cerrar” sobre cómo Vasques se hizo con la cédula paraguaya.

Condenado por tentativa de golpe de Estado

Silvinei Vasques fue director de la Policía Rodoviaria Federal brasileña durante el gobierno del expresidente ultraderchista Jair Bolsonaro (2019-2022) y fue condenado recientemente a 24 años y seis meses de prisión por los hechos punibles de organización criminal armada, daño agravado por la violencia y grave amenaza contra el patrimonio del Estado, tentativa de golpe de Estado y tentativa de abolición violenta del Estado democrático de derecho.

Vasques fue señalado como partícipe en los eventos ocurridos en Brasilia el 8 de enero de 2023, cuando una multitud de partidarios de Bolsonaro asaltaron la sede del Congreso brasileño en reacción al reciente regreso a la Presidencia de Luiz Inácio Lula da Silva, quien había derrotado a Bolsonaro en las elecciones presidenciales de octubre de 2022.