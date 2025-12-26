Exdirector de Policía brasileña ya fue expulsado de Paraguay

El exdirector general de la Policía Rodoviaria Federal (PRF) de Brasil, Silvinei Vasques, fue retenido anoche en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, en Luque. Intentaba viajar a Panamá, con destino final a El Salvador, mediante un pasaporte paraguayo que no le pertenece.

Tras ser trasladado con un fuerte dispositivo de seguridad hasta Ciudad del Este, su expulsión fue concretada a través de Foz de Yguazú. Cerca de las 20:40, fue entregado a la Policía Federal del Brasil.

A diferencia de otros procedimientos de expulsión, en esta ocasión los federales ingresaron hasta la cabecera del lado paraguayo y allí fue entregado por las autoridades locales, detalló la corresponsal de ABC, Tereza Fretes.

Vinculado a intento de golpe de Bolsonaro

Vasques soporta dos condenas en Brasil, una de ellas vinculada a un intento de golpe de Estado para mantener en el poder al expresidente Jair Bolsonaro, quien también se encuentra procesado en su país.

Puntualmente, registra una orden de captura pendiente y una condena de 24 años y 6 meses, expedida por el Supremo Tribunal Federal de la República Federativa del Brasil, por los hechos punibles de organización criminal armada, daño agravado por la violencia y grave amenaza contra el patrimonio del Estado, tentativa de golpe de Estado y tentativa de abolición violenta del Estado democrático de derecho.

Según indicaron desde el Departamento Policial Aeroportuario, el procedimiento de detención se dio en el marco de una alerta previa emitida por Brasil y compartida a nivel regional. El sospechoso contaba con documentos paraguayos de contenido falso y pretendía viajar a San Salvador

