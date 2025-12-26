Homicidio en Itauguá: imputan a cinco y allegados de víctima queman vivienda de sospechoso

El fiscal Juan Ledezma imputó a cinco personas por homicidio doloso por el crimen de Mateo Abdalen Giacobbi (24) ocurrido en Mboi’y, Itauguá.

Entre los imputados se encuentra Alexis Orlando Espínola Torres (19), señalado como principal sospechoso y sobre quien pesa una orden de captura vigente.

También fueron imputados como coautores Anner Moisés Melgarejo Rivas (20), Alexis Javier Ramírez Benítez (19), un adolescente de 17 años y otro de 15.

Incendio de una vivienda

Horas después del homicidio, alrededor de las 18:30, un grupo de aproximadamente 15 personas incendió la vivienda de uno de los coautores del crimen, ubicada en el barrio Montserrat de Itauguá, cerca de la escena del asesinato.

Según la Fiscalía, el ataque fue protagonizado por allegados de la víctima. El fiscal solicitó la apertura de una investigación por el incendio intencional, conducta que podría encuadrarse en el hecho punible de producción de riesgos comunes.

Detenciones tras el incendio

El oficial Luis Núñez, subjefe regional del Grupo Lince en Itauguá, informó que tras el incendio fue detenida Sonia Méndez (35), quien es la sexta persona identificada en el marco del caso.

Méndez es presunta pareja del principal sospechoso y propietaria de la vivienda incendiada. La mujer habría intentado huir junto a un hombre al percatarse de la presencia policial en la zona del incendio, pero ambos fueron detenidos.

Esta fue capturada junto con Benicio Vidal Valdez Benítez (31). Ambos tenían en su poder moñitos de crack, por lo que fueron trasladados a la sede policial, donde se identificó a Méndez como una de las sospechosas del homicidio, mientras que el otro aprehendido quedó detenido por presunta tenencia ilegal de drogas.

Situación procesal y líneas de investigación

Hasta el momento, hay tres personas detenidas por el homicidio: Anner Moisés Melgarejo Rivas, Alexis Javier Ramírez Benítez y el menor de 17 años.

El principal sospechoso, señalado como autor de las estocadas mortales, permanece con orden de captura pendiente.

El fiscal indicó que ya manejan una hipótesis sobre el trasfondo del caso, aunque -alegó- por razones de reserva no puede brindar detalles. Comentó que aún faltan identificar plenamente a un hombre y a una mujer involucrados en los hechos.

Cámaras de circuito cerrado registraron el momento en que Mateo Abdalen Giacobbi es perseguido por un grupo de personas. Instantes después, recibió una herida mortal en el cuello, que le causó la muerte en la tarde de Navidad.