Uno de los acuarios más grandes de Latinoamérica fue habilitado en la Triple Frontera

El nuevo acuario es un centro de entretenimiento, educación ambiental y conservación. El complejo destaca por su propuesta de conectar los ríos Paraná e Iguazú con los océanos brasileños a través de una experiencia totalmente inmersiva.

Cuenta con más de 300 especies distribuidas en más de 3,3 millones de litros de agua. El recorrido lleva a los visitantes por diferentes niveles que representan el viaje del agua desde los ríos hasta el mar, con espacios diseñados para combinar investigación, educación y contacto directo con la naturaleza.

Triple Frontera es el destino ideal para disfrutar en los feriados

Está situado estratégicamente frente al Parque Nacional de Iguazú y es accesible en vehículo particular, agencias de turismo receptivo, transporte público o servicios por aplicación.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Este es el horario y días habilitados

AquaFoz opera todos los días, de lunes a domingo, de 09:00 a 18:30, con ingreso permitido hasta las 17:00. Durante el periodo de apertura, ofrece una tarifa promocional limitada, con entrada general de 120 reales (aproximadamente 150.000 guaraníes) hasta el 30 de este mes. Los niños menores de 11 años pagan media entrada.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Turismo interno: rincones imperdibles del Alto Paraná

Los tickets de entrada se pueden adquirir tanto de manera online como en la boletería, aunque se sugiere la compra anticipada para evitar filas.

El proyecto demandó una inversión de R$ 100 millones y fue construido en un área privada en la entrada del Parque Nacional de Iguazú, sobre la BR-469, a poca distancia de la cabecera del nuevo Puente de la Integración.