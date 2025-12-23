ABC en el Este
23 de diciembre de 2025 - 13:13

Pareja paraguaya detenida con 132 kilos de marihuana en Brasil

El automóvil con la droga incautada por los agentes de la Policía Rodoviaria Federal.

BRASIL. La Policía Rodoviaria Federal detuvo a una pareja paraguaya con 132 kilogramos de marihuana. El procedimiento fue esta madrugada sobre la Ruta BR-277, en el municipio brasileño de Irati, estado de Paraná.

Según informaron las autoridades, los agentes dieron la orden de detenerse al conductor de un Toyota Allion color plateado, con chapa paraguaya.

Al acercarse al vehículo, los policías detectaron bultos bajo la alfombra del piso y un fuerte olor a marihuana proveniente del interior. Inmediatamente, solicitaron a los ocupantes que descendieran para una inspección más minuciosa.

Durante la revisión, encontraron paquetes de marihuana ocultos debajo de la alfombra del vehículo, además de compartimentos en las cuatro puertas. Tras la incautación, la droga fue pesada y totalizó 132 kilos.

El conductor y su acompañante fueron trasladados a la Delegación de Policía Federal de Ponta Grossa, donde quedaron a disposición de la justicia. Serán procesados por tráfico internacional de estupefacientes.