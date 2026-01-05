Muere niña de 5 años en accidente; la moto era conducida por su hermana de 11 años

Según datos, la niña estaba como acompañante en una motocicleta marca Taiga, 125 cc, modelo Maxi, de color celeste y negro, guiada por su hermanita de 11 años de edad.

Según el relato del padre de ambas, sus hijas se encontraban recorriendo el barrio cuando un motocarro, cuyos datos se desconocen, salió repentinamente al paso, lo que ocasionó en un choque. A raíz del impacto, la niña de cinco años cayó al empedrado y sufrió un fuerte golpe en la cabeza, considerando que ambas no contaban con casco protector.

La pequeña de cinco años, quien se llevó la peor parte, fue trasladada de urgencia hasta el Puesto de Salud local, donde intentaron reanimarla, pero desafortunadamente sin éxito.

El caso fue comunicado a la Fiscalía de la Unidad Penal N° 2 de Santa Rita, a cargo de la fiscala Rocío González.

Para el levantamiento de cadáver se constituyó el forense Nicolás Becker, quien diagnosticó como causa de muerte un traumatismo craneoencefálico cerrado.