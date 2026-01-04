Fernando de la Mora: joven motociclista fallece tras chocar contra columna sobre Mariscal López

Un fatal accidente de tránsito se registró en la noche de este domingo sobre la avenida Mariscal López, en la curva cerca del cruce con Santa Teresa, en la ciudad de Fernando de la Mora. Un motociclista falleció luego de chocar contra el paseo central y posteriormente impactar contra una columna.

Circulaba a alta velocidad, según testigo

El comisario Ismael Guerrero, subjefe de la Comisaría 2ª Central, informó que la Policía tomó conocimiento del hecho tras una llamada al Centro de Operaciones Policiales (Base 3). Al llegar al lugar, los intervinientes encontraron al motociclista tendido sin signos de vida sobre el paseo central.

“Un testigo presencial manifestó que el motociclista venía desde Asunción en dirección a San Lorenzo, a una velocidad bastante elevada, y que perdió el control, chocó contra el paseo central y salió despedido hacia una de las columnas”, explicó el jefe policial.

Sin otros vehículos involucrados

De acuerdo con el relato del testigo y el informe preliminar, no se registró la participación de otro vehículo en el percance. El fuerte impacto provocó lesiones fatales al conductor.

Bomberos voluntarios y paramédicos del Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarias (SEME) acudieron rápidamente al sitio y realizaron maniobras de reanimación, aunque sin éxito, confirmándose el deceso en el lugar.

Víctima fue identificada

La Policía identificó al fallecido como Juan Alberto Peña Zárate, de 20 años, domiciliado en la ciudad de Capiatá, kilómetro 23. Según indicó el comisario Guerrero, los familiares ya fueron notificados y un padrino del joven se encontraba en el lugar, mientras que sus padres iban en camino.

El jefe policial señaló además que, de acuerdo con datos preliminares, el joven habría adquirido la motocicleta hace apenas 15 a 20 días. “Es una motocicleta prácticamente nueva”, agregó.

Casco se partió por el impacto

El motociclista llevaba casco protector al momento del accidente; sin embargo, debido a la violencia del choque, el mismo se partió en dos. “Por lo visto, la velocidad era bastante elevada”, indicó el comisario, citando nuevamente el testimonio del testigo presencial.

El caso quedó a cargo del Ministerio Público, mientras se continúan las diligencias para determinar con precisión las circunstancias del trágico accidente.