Ruptura entre el PLRA y Yo Creo: liberales denuncian despido masivo y persecución política

El despedido masivo supuestamente afecta íntegramete a personas afiliadas al Partido Liberal. Los dirigentes liberales cuestionaron a las autoridades del partido Yo Creo por presionar a los trabajadores luego de que formalizaran una alianza con otros partidos. Desde la comuna esteña no respondieron sobre los despidos.

La abogada Gladys Arévalos, quien está asesorando a los desvinculados, relató que muchos de los trabajadores fueron notificados de manera informal, vía mensaje de WhatsApp. Afirmó que se trata de persecución política y de una discriminación contra todos los aliados del PLRA. Aclaró que aún no cuentan con una cifra exacta de desvinculados, ya que, según dijo, se sigue notificando a trabajadores de la comuna, pero afirmó que superan las cien personas.

“El único motivo para la desvinculación es ser afiliado al Partido Liberal; no fueron despedidos por ninguna causal legal. Estamos ante un hecho gravísimo, ilegal y arbitrario”, aseguró. También dijo que muchos incluso fueron coaccionados a renunciar a su afiliación y sumarse al partido Yo Creo para conservar su lugar de trabajo.

Afirmó que los trabajadores, aunque sean contratados por renovaciones durante varios años, deben gozar de estabilidad, por lo que considera que deben ser reincorporados.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por su parte, el dirigente Nolberto Segovia consideró que la persecución de este tipo es una vieja práctica stronista. “Estamos ante un hecho típico de la práctica colorada stronista”, expresó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En tanto, la concejal María Portillo afirmó que buscaron la manera de dialogar con el intendente local, Daniel Pereira Mujica, pero no tuvieron respuestas a los mensajes, llamadas ni pedidos de audiencia.

La edil no pudo precisar cuántos funcionarios había contratado durante su gestión como intendenta interina, ya que, según indicó, además de las contrataciones realizadas, se efectuaron incorporaciones mediante concursos.

Lamentó que muchos de los trabajadores desvinculados fueron personas que trabajaron en las últimas elecciones por la candidatura del ahora intendente Daniel Pereira Mujica. “Si se les va a desvincular por término de contrato, que se haga en forma y conforme a la ley; debe notificarse un mes antes del vencimiento del contrato y no luego de que haya terminado, cuando incluso seguían cumpliendo sus funciones”, lamentó.