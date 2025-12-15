Elecciones municipales: ¿por qué el PLRA decidió no aliarse con Yo Creo en CDE?

Recientemente, la dirigencia del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) decidió en votación no acompañar una propuesta de alianza con el partido Yo Creo para presentar candidaturas conjuntas para la Intendencia y la Junta Municipal de Ciudad del Este. En cambio, los dirigentes liberales optaron por una alianza con el partido Cruzada Nacional del excandidato presidencial Paraguayo Cubas.

La decisión parte de un alto nivel de polarización en las bases liberales en Ciudad del Este. La semana pasada, 14 de los 23 presidentes de comités del PLRA hicieron un pedido formal al directorio del partido de reconsiderar la decisión, que algunos atribuyen a una maniobra por parte del clan del exdiputado Carlos Portillo.

En conversación con ABC Cardinal este lunes, el presidente del PLRA, Hugo Fleitas, afirmó que las “desavenencias” que se observan son “entre dirigentes (del Partido Liberal) en Ciudad del Este y no de la conducción nacional (del PLRA) con Yo Creo”.

Señaló que, de las 138 alianzas que el PLRA ha acordado con otros partidos y movimientos de cara a las elecciones municipales de octubre de 2026, alrededor de 70 son con Yo Creo.

“Desde la conducción nacional no tenemos absolutamente ninguna diferencia con Yo Creo y mucho menos con Miguel Prieto”, insistió.

Sobre la situación en Ciudad del Este, Fleitas dijo que fueron planteadas dos posturas opuestas: una que planteaba concretar un acuerdo con Yo Creo y otra que solicitaba que el PLRA presente una candidatura propia a la Intendencia e ir en alianza con Cruzada Nacional a por la Junta Municipal.

“Se debatió largamente y en una votación ajustada, de 21 contra 19, se decidió una de las opciones”, dijo. Negó que haya habido un “debate acalorado” o situaciones que pudieran llevar a suponer que existe una “ruptura” en Ciudad del Este, sino solo “posiciones encontradas”.

Agregó que la decisión se tomó en un acto con participación de la mayoría de los miembros de la conducción nacional del PLRA.

Propuesta de Yo Creo fue insuficiente para dirigentes del PLRA

Los sectores que se oponían al acuerdo con Yo Creo argumentaron que la propuesta del partido liderado por Miguel Prieto, de solo dos lugares para el PLRA en la eventual lista unificada de candidatos a concejales municipales, era insuficiente para que el Partido Liberal mantuviera “identidad”. Dijo que hubo un “preacuerdo” por el cual el PLRA iba a tener tres lugares en esa lista.

“Merecemos cierto respeto”, dijo Fleitas, quien recordó que un gran porcentaje de los votos que obtuvo Daniel Mujica, de Yo Creo, quien ganó las elecciones municipales extraordinarias que tuvieron lugar en Ciudad del Este en noviembre, fueron de afiliados liberales.

Sin embargo, Fleitas insistió en que la situación en Ciudad del Este no refleja una ruptura con Yo Creo y Prieto a nivel general y reiteró que el Partido Liberal sigue dispuesto a trabajar en alianza de cara a las municipales y las elecciones generales de 2028, en las que no descartó que el PLRA ceda la candidatura a la Presidencia de la República si no logra encontrar una figura propia que pueda liderar ese proceso electoral.

Sobre los objetivos para las municipales de 2026, Fleitas reiteró que el PLRA apunta a mantener o incrementar el número de Intendencias que conquistó en los comicios de 2021, 78 en total, y que la oposición en conjunto logre victorias en al menos 100 de los más de 260 distritos del país.

Agregó que en muchos distritos en los que la oposición compitió unida en 2021 se presentarán candidaturas opositoras unidas en 2026.