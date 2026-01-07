Gobernaciones del interior deben hasta US$ 75 millones a proveedoras de “Hambre cero”

Cuando faltan menos de dos meses para el inicio de clases en Paraguay, el gobierno mantiene una deuda acumulada de unos 110 millones de dólares con empresas proveedoras del programa de alimentación escolar en instituciones educativas públicas “Hambre cero”, uno de los programas sociales insignia del gobierno del presidente Santiago Peña.

En conversación con ABC Cardinal, el gobernador del departamento de Guairá, César Soria (ANR, Partido Colorado) indicó que la deuda de las 15 gobernaciones que administran contratos de “Hambre cero” - excluyendo a las de Central y Presidente Hayes, cuyos contratos relacionados al programa son administrados por el Ministerio de Desarrollo Social – asciende a entre 70 y 75 millones de dólares.

En el caso específico de su gobernación, la deuda con sus proveedoras asciende a entre 15.000 y 16.000 millones de guaraníes, dijo el gobernador Soria.

El jefe departamental de Guairá señaló que, a diferencia de la situación en Asunción o Central, la mayoría de las empresas proveedoras del interior no tienen “tanta espalda” para soportar la falta de pago por sus servicios.

“No creo que las empresas del interior aguanten arrancar otra provisión con deuda”, advirtió.

Plan de pagos

Sin embargo, el gobernador comentó que el Ministerio de Economía y Finanzas ya presentó a los jefes departamentales un plan de pagos que comprende un desembolso en enero y dos en febrero, con el objetivo de cancelar totalmente la deuda acumulada antes de comenzar el año escolar.

“Está el compromiso del Ministerio de Economía de cancelar toda la deuda en febrero, creemos que eso se va a cumplir a cabalidad”, dijo.