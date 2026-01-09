Sepa cómo circular desde mañana en la zona de obras del viaducto sobre la ruta PY02

Desde las 13:00 de mañana, sábado 10 de enero, se prevé el cierre parcial y temporal de la ruta PY02, en el marco de los trabajos de construcción del futuro viaducto. El área afectada comprende el cruce de las avenidas Monday (calzada sur) y Acaray (calzada norte), el cual permanecerá bloqueado a partir de ese horario.

Las tareas se extenderán por aproximadamente 60 días, conforme al Plan de Desvío de Tránsito (PDT), fase 4, previsto para la ejecución del nuevo viaducto en la capital de Alto Paraná, obra financiada por la Itaipú Binacional. Durante el cierre, el flujo principal de la ruta PY02 no sufrirá modificaciones y permanecerá habilitado en sentido único en ambas calzadas, norte y sur.

Los vehículos que circulen por la avenida Acaray podrán incorporarse directamente a la ruta con dirección a Minga Guazú. Quienes necesiten desplazarse hacia Ciudad del Este deberán utilizar el retorno habilitado a un kilómetro.

Mientras tanto, los conductores que transiten por la avenida Monday podrán incorporarse a la ruta con destino a Ciudad del Este. Para retornar hacia Minga Guazú, deberán utilizar los retornos ubicados a dos y tres kilómetros.

Estará habilitada la colectora de la avenida San Blas, en sentido único, desde el km 33 hasta la zona de Idesa, en un tramo aproximado de 500 metros. Asimismo, en la colectora de la avenida Monseñor Rodríguez se permitirá la circulación en doble sentido, con retorno a Ciudad del Este frente a la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, exclusivamente para vehículos livianos.

La Superintendencia de Obras y Desarrollo de Itaipú, dependiente de la Dirección de Coordinación, insta a los conductores a reducir la velocidad en el tramo comprendido entre los kilómetros 32 y 35 de la ruta PY02. Además, recuerda que está prohibido realizar maniobras indebidas, giros no autorizados o circular en contramano, ya que estas acciones constituyen infracciones graves y ponen en riesgo la seguridad de automovilistas y peatones.

La empresa Tape Porã y la Policía Caminera colaborarán con el ordenamiento del tránsito durante el cierre del cruce. La construcción del nuevo viaducto tiene como objetivo aliviar el intenso tráfico que se registra, especialmente en horas pico, en este sector de Ciudad del Este.