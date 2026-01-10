Posponen plan de desvío en la ruta PY02 debido a la inclemencia del tiempo

La construcción del viaducto en el km 33 de la ruta PY02 contempla varios planes de desvío, teniendo en cuenta que se trata de una zona de alto tránsito vehicular. En esta fase, el objetivo es evitar los cruces entre las avenidas colectoras Acaray y Monday, por lo que los retornos se realizarán a varios kilómetros en ambos sentidos.

Las señalizaciones y los desvíos debían activarse esta tarde, con el acompañamiento de personal de la Patrulla Caminera y de la empresa Tape Porã, encargados de orientar a los automovilistas.

Desde el Consorcio Acaray & Tocsa, a cargo de la obra, se habilitaron diversos canales de comunicación oficial para brindar información oportuna, accesible y actualizada sobre las acciones vinculadas a este proyecto de infraestructura.

En ese marco, se habilitó un número de contacto vía WhatsApp, el 0973 496 892, a través del cual los ciudadanos podrán realizar consultas y recibir orientación sobre la implementación de los desvíos y el avance de las obras.

Adicionalmente, se pondrá en marcha un boletín informativo semanal destinado a ofrecer un resumen actualizado de los trabajos y avances del viaducto.

Asimismo, las redes sociales cumplirán un rol fundamental dentro de esta estrategia de comunicación, siendo utilizadas como canales oficiales para la difusión de información relacionada con la ejecución del proyecto y el progreso de las obras.

Así serán los desvíos

Los desvíos previstos comprenden el cruce de las avenidas Monday (calzada sur) y Acaray (calzada norte). Las tareas se extenderán por aproximadamente 60 días, conforme al Plan de Desvío de Tránsito (PDT), fase 4, establecido para la ejecución del nuevo viaducto en la capital de Alto Paraná, obra financiada por la Itaipú Binacional. Durante el cierre, el flujo principal de la ruta PY02 no sufrirá modificaciones y permanecerá habilitado en sentido único en ambas calzadas, norte y sur.

Los vehículos que circulen por la avenida Acaray podrán incorporarse directamente a la ruta con dirección a Minga Guazú. Quienes necesiten desplazarse hacia Ciudad del Este deberán utilizar el retorno habilitado a un kilómetro.

En tanto, los conductores que transiten por la avenida Monday podrán incorporarse a la ruta con destino a Ciudad del Este. Para retornar hacia Minga Guazú, deberán utilizar los retornos ubicados a dos y tres kilómetros.

Estará habilitada la colectora de la avenida San Blas, en sentido único, desde el km 33 hasta la zona de Idesa, en un tramo aproximado de 500 metros. Asimismo, en la colectora de la avenida Monseñor Rodríguez se permitirá la circulación en doble sentido, con retorno a Ciudad del Este frente a la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, exclusivamente para vehículos livianos.