Odisea para llegar a un centro asistencial: paciente en silla de ruedas sorteando el barro

La falta de caminos de todo tiempo, sumada a que la ambulancia de los bomberos voluntarios no contaba con sistema de tracción 4x4, obligó a vecinos y bomberos a sacar al enfermo de forma arrastrada. El afectado reside en la colonia San Isidro de Los Cedrales.

Según la denuncia, don Fausto Escobar requería atención médica, por lo que se solicitó la asistencia de los bomberos del distrito. Sin embargo, debido a las lluvias del fin de semana, el trayecto hasta su vivienda se encontraba en muy mal estado y la ambulancia, al no contar con tracción 4x4, no pudo ingresar.

Ante esta situación, vecinos y bomberos tuvieron que arrastrar su silla de ruedas por unos 500 metros hasta llegar a la ambulancia. Los pobladores lamentaron el calvario que deben atravesar debido a las condiciones mínimas de los caminos.

“Son gente con mala intención”, se excusa intendente

Por su parte, el intendente local, Aldo Andrés Mareco (ANR), explicó que el puesto de salud local cuenta con una ambulancia 4x4, pero que no fueron convocados por presunta mala intención de algunos vecinos. Indicó que este lunes se comunicó con los bomberos para solicitar que, en caso necesario, convoquen a la ambulancia con tracción 4x4 para poder ingresar a zonas de difícil acceso.

“Ellos no se comunicaron con el puesto de salud ni conmigo. Llamaron directamente a los bomberos y les dijeron que ya estaban saliendo a la ruta. Lastimosamente, hay gente con mala fe que nos quiere hacer quedar mal”, expresó.