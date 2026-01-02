Desidia municipal: pobladores reparan caminos deteriorados en Carapeguá y San Roque González

La emergencia vial distrital fue declarada en noviembre de 2025 por la Junta Municipal, mediante la Resolución N.º 459/2025, luego de reiterados reclamos por el deplorable estado de las calles en compañías y barrios del casco urbano. Sin embargo, la situación no mejoró, sino que se agravó con las persistentes lluvias registradas en los últimos meses.

En la compañía Tajy Loma, los vecinos debieron salir con palas, carretillas y bolsas para rellenar los tramos más afectados, a fin de permitir la salida de productos agrícolas. La medida es apenas paliativa, refirió el poblador Abel Figueredo.

Las zonas más afectadas en la compañía Tajy Loma son el barrio Malvina, Santa Librada y Calle Palacio. Los pobladores del lugar recuerdan además que el intendente Luciano Cañete (ANR–HC) había prometido durante su campaña de reelección el empedrado de los caminos hoy intransitables, compromiso que cinco años después sigue sin cumplirse.

Situaciones similares se registran en barrios del casco urbano. En San Vicente, vecinos habían logrado la donación de unas 40 cargas de arena para mejorar el acceso que conecta la entrada a la Facultad de la UNVES, pasando por la Universidad Católica, hasta el barrio San Blas. Sin una adecuada canalización, las lluvias arrastraron el material, dejando nuevamente el camino en estado calamitoso.

En el barrio San Vicente, zona El Portal, también requieren mejoras en el camino vecinal y en la calle Porfirio Báez, del barrio Virgen de los Remedios, que los vecinos intentan cargar para poder transitar. El camino se encuentra abandonado.

Camino en mal estado en San Roque González

El problema también afecta a pobladores de la compañía Moquete, en el distrito de San Roque González, donde los accesos cercanos a la cancha Sol de Mayo se encuentran prácticamente intransitables.Según denuncian, los reclamos ya no son atendidos por el intendente local, Emanuel Morán.

Adalberto Valdez, uno de los vecinos afectados, relató que los pobladores tuvieron que acarrear arena en carretas, con pala y azada para intentar habilitar el principal acceso utilizado diariamente. “Esperamos que las autoridades municipales se encarguen de dejar transitable este tramo de más de dos kilómetros”, señaló.

Desde el ámbito institucional, el inspector general Pablo Chamorro informó que las gestiones para la provisión de maquinarias ya fueron realizadas ante el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), en coordinación con la Gobernación de Paraguarí, aunque hasta el momento no han recibido respuestas concretas.

Por su parte, el intendente Morán señaló que antes de la Navidad las maquinarias ya intervinieron en el lugar. Se comprometió que la próxima semana, una vez que el terreno se seque, realizar trabajos de carga para dejar transitable ese sector y el camino que conduce al cementerio de la compañía Rincón, lado barrio San Antonio.

Prometen maquinarias viales

El jefe de distrito del MOPC, ingeniero Jorge Ovando, indicó que las maquinarias actualmente se encuentran trabajando en Tebicuarymí y que para el miércoles de la próxima semana está previsto el traslado del equipo vial a la zona de Carapeguá. Añadió que también queda pendiente la finalización de trabajos en el camino vecinal de la compañía Caraguatay, distrito de Acahay.

Mientras tanto, los pobladores continúan esperando que la emergencia declarada se traduzca en soluciones reales y duraderas, y no solo en resoluciones administrativas.