Codefran convoca a manifestación para exigir el cierre del Puente de la Integración por falta de infraestructura

Desde la organización sostienen que la habilitación parcial del paso fronterizo resulta un “rotundo fracaso”, principalmente al haberse realizado sin la infraestructura adecuada ni el personal necesario, lo que genera constantes inconvenientes para los vecinos de la zona urbana.

El ingeniero Rogelio Rodríguez, integrante de Codefran, afirmó que la situación fue advertida en reiteradas ocasiones, pero que las recomendaciones técnicas fueron ignoradas.

“Hace más de dos años venimos alertando que esto iba a ocurrir. Se desoyeron todos los dictámenes técnicos y, bajo presión política, se habilitó el paso, generando el caos que hoy vive Presidente Franco”, expresó.

También explicó que los camiones permanecen estacionados en avenidas que ni siquiera cuentan con banquinas, generando dificultades para la circulación y afectando directamente a los comercios, ya que los vehículos de gran porte ocupan la calzada e impiden el acceso de los clientes a los locales.

Uno de los puntos que genera preocupación entre los integrantes de Codefran es el comunicado emitido por la Cámara de Comercio de Ciudad del Este, que solicitó la apertura del paso internacional las 24 horas y para todo tipo de vehículos.

“Si hoy hay caos con camiones vacíos, imagínense lo que sería con camiones cargados y vehículos particulares. El problema se trasladaría de Ciudad del Este a Presidente Franco, con el agravante de que aquí no contamos con la infraestructura necesaria”, advirtió Rodríguez.

Antecedentes

El Puente de la Integración fue habilitado el 20 de diciembre para el cruce de camiones vacíos, en el horario de 22:00 a 5:00. Sin embargo, durante la implementación del plan piloto no hubo control de la Patrulla Caminera ni de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) ni señalización, lo que provoca que, de manera reiterada, camiones ingresen incluso en contramano.

Ante los reclamos, la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) anunció la habilitación de su predio como zona de espera para camiones. Sin embargo, la medida nunca se concretó.

En este contexto, los manifestantes solicitan la prohibición del ingreso de camiones, es decir, el cierre del nuevo paso internacional, hasta tanto se habilite el acceso rural, obra que depende de la conclusión del puente sobre el río Monday, prevista para enero de 2027.