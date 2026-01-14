Puente de la Integración: se posterga el cruce de buses de turismo

Según el comunicado, la decisión fue adoptada tras un pedido formal de la delegación paraguaya, que solicita una reunión para analizar una habilitación gradual del tránsito en el nuevo paso fronterizo.

La reunión será convocada la próxima semana por los órganos diplomáticos de ambos países y, hasta que se adopte una nueva resolución, queda suspendida la implementación de la segunda fase operativa del Puente de la Integración, que contemplaba específicamente a la circulación de ómnibus fletados y turísticos, desde el próximo lunes.

Críticas del sector turístico

El anuncio previo de que los buses de turismo dejarían de cruzar por el Puente de la Amistad a partir del próximo lunes, generó reacciones en el sector turístico de Foz de Iguazú. Representantes del rubro afirmaron que la decisión les tomó por sorpresa y aseguraron que, de aplicarse sin una planificación adecuada, podría ocasionar importantes pérdidas económicas.

El comunicado de la Receita Federal contemplaba el cruce de ómnibus de turismo y fletados exclusivamente por el Puente de la Integración, en el horario entre las 19:00 y las 7:00.

Al respecto, el secretario municipal de Turismo de Foz, Jin Petrycoski, señaló que la medida fue adoptada por los ministerios de Relaciones Exteriores de Brasil y Paraguay sin consulta a los sectores afectados.

Explicó que las empresas planifican precios y servicios en función de recorridos, tiempos y flujos previamente definidos, y que los cambios alteran por completo esa planificación. “Hay personas que ya compraron paseos con horarios marcados y ahora se verán afectadas”, advirtió.

Quejas del lado paraguayo

En el lado paraguayo, la habilitación parcial del paso internacional, concretada el pasado 20 de diciembre e iniciada con el cruce de camiones vacíos, desató una ola de reclamos en Presidente Franco.

Vecinos y conductores denuncian que la falta de infraestructura, sumada a las improvisaciones en el ordenamiento del tránsito, la escasa señalización y el insuficiente acompañamiento de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), está generando serios inconvenientes en el ejido urbano.