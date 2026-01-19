Manifestación en Presidente Franco contra el paso de camiones por la zona urbana

Desde el Consejo de Desarrollo de Presidente Franco (Codefran) califican la primera fase del plan de apertura del Puente de la Integración como un “fracaso”, al considerar que fue implementada sin respetar las recomendaciones técnicas realizadas por ingenieros civiles y urbanistas que integran el gremio.

Leguizamón aclaró que Codefran nunca recomendó la apertura del paso fronterizo para el tránsito de camiones, sino exclusivamente para vehículos de turismo, debido a que la ciudad no cuenta con la infraestructura vial adecuada, como avenidas de cuatro carriles, para soportar el tránsito pesado. En ese sentido, recordó que el proyecto original prevé que los camiones debían transitar por el Corredor Metropolitano del Este (acceso rural), cuyas obras concluirían recién a finales de 2026.

Asimismo, aseguró que el plan piloto evidencia serias falencias, como la falta de personal de la Patrulla Caminera y de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) para el control del horario establecido para el ingreso de camiones, que rige de 22:00 a 5:00, además de señalización vial.

Leguizamón sostiene que, de haberse iniciado el plan piloto con vehículos de turismo, se habría logrado descomprimir el tránsito en el Puente de la Amistad y, al mismo tiempo, se habrían generado nuevas oportunidades económicas para Presidente Franco.

“Hicieron todo al revés. Presidente Franco merece respeto. Siempre nos tiraron lo peor. Nuestra postura era comenzar con vehículos de turismo y nos tiran camiones”, lamentó Iván Leguizamón, presidente del organismo.

La Municipalidad se desmarca de la movilización

Por otra parte, la Municipalidad de Presidente Franco se desmarcó de la manifestación. Horas antes de la protesta, la Comuna emitió un comunicado en el que informó que solicitó formalmente al ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, que interceda ante las autoridades brasileñas para habilitar el puente a otros tipos de vehículos.

En Foz también hay quejas

En Foz de Yguazú, entidades de los sectores de turismo, logística y comercio enviaron un reclamo formal al Gobierno federal por la falta de diálogo con los diferentes sectores y la adopción de decisiones unilaterales que afectan a la región de la Triple Frontera.

El planteamiento fue presentado durante una reunión realizada el fin de semana en Foz de Yguazú, donde cuestionaron, entre otros puntos, el intento de la Receita Federal de aplicar la segunda fase de la habilitación gradual, sin consultar a Paraguay.