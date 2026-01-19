Puente de la Integración: Municipalidad franqueña se desmarca de la movilización

Horas antes de la manifestación prevista para este lunes, desde las 17:00, la Municipalidad de Presidente Franco emitió un comunicado en el que informó que, lejos de sumarse a la medida de fuerza, se encuentra realizando gestiones diplomáticas para ampliar la operatividad del paso fronterizo.

El documento, firmado por el intendente Roque Godoy (PLRA), menciona que la Municipalidad solicitó formalmente al ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, para gestionar ante las autoridades brasileñas a fin de lograr la apertura del puente a otros tipos de vehículos.

Asimismo, la Comuna informó que impulsa acciones coordinadas con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para la instalación de señalización vial y cartelería informativa.

Por otra parte, integrantes del Codefran mencionaron que, si existen problemas incluso con camiones vacíos, la situación podría agravarse en caso de habilitarse el paso para todo tipo de vehículos, sin las obras complementarias que finalizarían recién a fines de 2026.

Denuncian la falta de control del ingreso de los camiones que es de 22:00 a 5:00, y poca señalización, lo que provoca que, de manera reiterada, ese tipo de vehículo utilicen calles no habilitadas para el tránsito de camiones.

Reclamos también desde Brasil

En Brasil, entidades de los sectores de turismo, logística y comercio reclamaron al Gobierno federal mayor diálogo y cuestionaron decisiones unilaterales que afectan a la zona de Triple Frontera.

La queja fue formalizada al Gobierno brasileño a través de un documento firmado por diferentes instituciones durante una reunión realizada el fin de semana pasado en Foz de Yguazú.

Según las entidades, medidas adoptadas unilateralmente como el intento de cambios en la circulación de buses turísticos entre los países, generan caos en ambos lados de la frontera.

“Quienes están decidiendo sobre nuestra realidad son personas que no la conocen y que, muchas veces, ni siquiera viven el día a día de la frontera”, expresó el presidente del Consejo de Desarrollo de la Región Trinacional de Iguazú (Codetri), Roni Temp.