Incautan 1.200 ampollas para adelgazar en el Puente de la Amistad

Según el informe de la Receita Federal, fueron decomisadas unas 300 cajas que contenían 1.200 ampollas y 60 inyecciones. Además, en el vehículo, conducido por un ciudadano paraguayo, encontraron un importante lote de cigarrillos electrónicos.

La inspección fue realizada luego de que los agentes notaran cierto nerviosismo en el conductor. Durante la verificación, los intervinientes encontraron los fármacos ocultos bajo la alfombra del techo del vehículo. Los medicamentos son de la marca T.G. fabricados por la empresa farmacéutica Indufar.

El vehículo fue trasladado al patio de la Aduana de Foz de Yguazú y el conductor quedó detenido en la Delegación de la Policía Federal.

Intensifican controles

Los controles en la zona fronteriza, así como en establecimientos farmacéuticos de Brasil, fueron intensificados tras el caso de intoxicación de Kellen Oliveira Bretas Antunes (42), de Belo Horizonte, quien se aplicó sin prescripción médica un producto con tirzepatida procedente de Paraguay. La mujer permanece en estado grave.

En este contexto, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) de Brasil prohibió la venta, el uso, la producción, la importación, la distribución y la promoción de los productos Synedica y T.G., cuyos lotes se ofrecían sin restricciones, incluso a través de redes sociales, pese a no contar con aprobación sanitaria para su comercialización legal en Brasil.