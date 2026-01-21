Mundo
Retatrutida y tirzepatida: Brasil prohíbe inyectables para adelgazar paraguayos, tras intoxicación

Frasco de retatrutida (foto ilustrativa)

BRASIL. La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) de Brasil prohibió la venta, uso, producción, importación, distribución y promoción de inyectables de retatrutida y dos marcas de tirzepatida, utilizados para bajar de peso, y que ingresan al país clandestinamente, desde Paraguay. La medida fue adoptada luego de que una mujer sufriera una grave intoxicación en Belo Horizonte.

Por ABC Color

Los fármacos paraguayos con tirzepatida de las marcas Synedica y TG y retatrutida de todas las marcas y lotes se ofrecen sin restricciones, incluso a través de redes sociales, pese a no contar con la aprobación sanitaria para la venta legal en Brasil.

Allí se las oferta como “bolígrafos adelgazantes” y se venden en el mercado negro en buena parte provenientes de Paraguay.

Una persona se aplica tirzepatida

De los dos fármacos mencionados, la retatrutida —comercializada bajo las marcas GDzilla - Ultratide— tampoco posee registro sanitario en Paraguay, según advirtió la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) el año pasado.

La resolución, publicada este miércoles, ordena la incautación inmediata de los productos y establece la prohibición absoluta de cualquier actividad vinculada a estos fármacos. La disposición alcanza tanto a vendedores como a quienes los promocionen.

La retatrutida es una sustancia experimental que aún se encuentra en etapa de investigación y que no cuenta con autorización para su comercialización.

Intoxicación

La medida fue adoptada tras la intoxicación de Kellen Oliveira Bretas Antunes (42), de Belo Horizonte, quien consumió sin prescripción médica un producto con tirzepatida procedente de Paraguay.

Kellen Oliveira Bretas Antunes, internada en grave estado.

La mujer fue internada por un intenso dolor abdominal, pero su estado empeoró tras la aparición de problemas neurológicos.