ABC en el Este
23 de enero de 2026 - 18:41

Roban casi 10.000 dólares en asalto a local de venta de cubiertas

El local de venta de cubiertas donde una gavilla de delincuentes perpetró el asalto en la mañana de este viernes.
El local de venta de cubiertas donde una gavilla de delincuentes perpetró el asalto en la mañana de este viernes.

HERNANDARIAS. Cuatro delincuentes armados irrumpieron en un local de venta de cubiertas y se llevaron casi 10.000 dólares en efectivo. El asalto ocurrió este viernes, a las 06:45 aproximadamente, en el interior del local Nasser Cubiertas, ubicado sobre la calle Paraguarí y la avenida Las Acacias de esta ciudad.

Por ABC Color

Según la denuncia, los trabajadores Christian Daniel Villalba (28) y Robert Wilberto Sánchez López (32)se encontraban en el sector de ventas cuando ingresaron cuatro delincuentes encapuchados y dieron la voz de asalto. Acto seguido, los empleados fueron reducidos y despojados de sus respectivos aparatos celulares.

Lea más: Asalto a motel en Luque: realizan allanamientos y detienen a posible implicado - Policiales

Los autores del asalto se llevaron el dispositivo de almacenamiento de imágenes del circuito cerrado y dinero en efectivo consistente en 3.400 dólares de la caja registradora y 6.103 dólares de una caja fuerte.

Minutos después del asalto, llegó al local Analía María del Mar Doldán Pérez (27), quien, al ser comunicada por sus compañeros que fueron víctimas de asalto, dio aviso a la Policía Nacional a través del sistema 911.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea también: Cumpleaños terminó en robo: motochorros se llevan celulares y televisor

El caso fue comunicado por los agentes de la Comisaría 5ª a la agente Beatriz Adorno, de la Unidad Penal N.º 2. También intervinieron agentes del Departamento de Criminalística y del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional.