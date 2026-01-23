Roban casi 10.000 dólares en asalto a local de venta de cubiertas

Según la denuncia, los trabajadores Christian Daniel Villalba (28) y Robert Wilberto Sánchez López (32)se encontraban en el sector de ventas cuando ingresaron cuatro delincuentes encapuchados y dieron la voz de asalto. Acto seguido, los empleados fueron reducidos y despojados de sus respectivos aparatos celulares.

Los autores del asalto se llevaron el dispositivo de almacenamiento de imágenes del circuito cerrado y dinero en efectivo consistente en 3.400 dólares de la caja registradora y 6.103 dólares de una caja fuerte.

Minutos después del asalto, llegó al local Analía María del Mar Doldán Pérez (27), quien, al ser comunicada por sus compañeros que fueron víctimas de asalto, dio aviso a la Policía Nacional a través del sistema 911.

El caso fue comunicado por los agentes de la Comisaría 5ª a la agente Beatriz Adorno, de la Unidad Penal N.º 2. También intervinieron agentes del Departamento de Criminalística y del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional.