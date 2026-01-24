Tiempo caluroso y posibles chaparrones aislados para el fin de semana

Durante las primeras horas de este sábado 24, el ambiente se presentará cálido, con temperaturas entre 19 y 23 °C. En el transcurso del día, el ambiente se tornará caluroso, con temperaturas máximas que variarían entre 32 y 38 °C a nivel país.

El cielo permanecerá parcialmente nublado a nublado, con vientos del noreste, luego variables, y no se descarta el desarrollo de chaparrones aislados.

Pronostican días calurosos e inestabilidad en Ciudad del Este

Para el domingo 25 se prevén condiciones similares, con un ambiente cálido a caluroso y temperaturas mínimas entre 21 y 26 °C, y máximas previstas entre 34 y 40 °C. Persistirá la probabilidad de chaparrones aislados. Los vientos serían variables, predominando del sector noreste en el transcurso del día.

Durante el lunes 26 continuará el ambiente muy caluroso, con temperaturas mínimas entre 21 y 26 °C y máximas que podrían alcanzar valores entre 34 y 40 °C. Se prevé la probabilidad de chaparrones de mayor cobertura, pudiendo abarcar más sectores del territorio nacional.