Final feliz: localizan a beba indígena que estaba desaparecida en Ciudad del Este

La menor fue encontrada en el exaeropuerto Alejo García, acompañada por su madre, abuelos y otros familiares, pertenecientes a una comunidad de pueblos originarios de San Joaquín, departamento de Caaguazú. Inicialmente, se informó que se trataba de un niño, pero posteriormente se confirmó que es una niña de siete meses.

Graciela Sánchez, directora de Codeni, explicó que tomaron intervención luego de que salieran a luz imágenes, donde se observaba a una mujer dormida en el suelo, presuntamente bajo los efectos de alguna droga, con su bebé, a un costado de la avenida Monseñor Rodríguez, a metros de la rotonda Oasis.

Funcionarios municipales acudieron al lugar, pero la criatura ya no se encontraba con la madre. Comerciantes de la zona mencionaron que un familiar se habría llevado a la beba, por lo que iniciaron la búsqueda con la ayuda de la propia madre por la zona céntrica y el exaeropuerto Alejo García.

Finalmente, a las 18:00 aproximadamente, Codeni y la Defensoría de la Niñez lograron localizar a la menor, en buenas condiciones de salud.

Ante esta situación, el defensor dispuso que la guarda temporal de la beba quede a cargo de la abuela paterna, pues se confirmó que la madre es adicta a estupefacientes. Se advirtió a la familia que, en caso de ser vista nuevamente con la madre, la menor será derivada a un hogar de abrigo.

La directora de Codeni confirmó además que el caso será denunciado ante el Ministerio Público por presunta violación del deber de cuidado. “Fue una jornada de mucha angustia, pero gracias a Dios tuvo un final feliz”, expresó.