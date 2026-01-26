La TV brasileña expone el ingreso masivo de fármacos para adelgazar provenientes de Paraguay

Según el reporte, los fármacos agonistas de GLP-1 utilizados para adelgazar de origen paraguayo se venden fuera de cualquier circuito legal en Brasil. Su comercialización se realiza principalmente a través de redes sociales, plataformas digitales y ventas callejeras.

Durante los operativos policiales realizados en el país vecino, algunos vendedores admitieron que comercializan las drogas sin exigir recetas médicas y que comprar grandes cantidades de producto en una sola operación.

Para evadir los controles aduaneros y policiales, los contrabandistas recurren a diversos métodos. Los medicamentos son transportados en compartimentos ocultos de vehículos, debajo de tapizados, en dobles fondos e incluso dentro de neumáticos. En ninguno de los casos, los contrabandistas respetan las condiciones mínimas para mantener la cadena de frío.

Para ser efectivas, estas drogas deben ser mantenidas a una temperatura media de 2°C a 8°C.

Preocupante aumento

La Receita Federal informó que en el 2024 lograron sacar de circulación unas 2.500 unidades de estos fármacos. En tanto que el 2025, incautaron aproximadamente 30.000 productos adelgazantes de fabricación paraguaya, con un valor estimado de 30 millones de reales.

No obstante, desde la Receita Federal aseguran que las cifras representarían apenas alrededor del 5% del total que ingresa ilegalmente al país. Se estima que actualmente, el contrabando de estos medicamentos genera unos 600 millones de reales por año para los contrabandistas.

La principal preocupación de las autoridades sanitarias es la falta de control sobre la composición y el estado de los medicamentos, ya que requieren refrigeración constante.

Muchos de los medicamentos incautados en Brasil son de origen paraguayo y sí están aprobados por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa paraguaya). Pero también ingresan desde Paraguay otros producidos en el exterior, incluso la retatrutida, que aún está en fase experimental.

Estos fármacos son tan demandados en el Brasil que el fenómeno incide incluso en los robos de agonistas de GLP-1 en farmacias de zona fronteriza.

Un caso grave

En Brasil ya se registraron varios casos de personas que sufrieron complicaciones tras consumir estos medicamentos adquiridos en el mercado ilegal. Uno de los más sonados es el de Kellen Oliveira Bretas Antunes (42), de Belo Horizonte, quien se aplicó sin prescripción médica un producto que contenía tirzepatida procedente de Paraguay. Desde diciembre, permanece internada en grave estado de salud.

Los especialistas coinciden en la necesidad de reforzar los controles fronterizos con Paraguay y mejorar las acciones sanitarias entre Brasil y Paraguay.