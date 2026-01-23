Otro importante lote de medicamentos para adelgazar incautado en la frontera con Brasil

La Receita Federal de Foz do Iguazu informó que el cargamento total incautado está valuado en unos 1,5 millones de reales. Entre la mercancía, también se encontraron 500 ampollas de medicamentos para adelgazar de la marca TG.

Las mercaderías de contrabando fueron detectadas durante un operativo de rutina realizado alrededor de las 2:00, por agentes de la Receita Federal, con el apoyo de la Fuerza Nacional. Los intervinientes abordaron a un ciudadano paraguayo que conducía una furgoneta con matrícula paraguaya en el Puente Internacional de la Amistad.

El conductor se encontraba solo en el vehículo y obedeció la orden de detenerse. Durante la inspección, se constató que transportaba una gran cantidad de productos de contrabando, valuados en 1.586.250 reales.

Según la información transmitida a los agentes, la mercancía debía ser depositada en Vila Portes y el conductor recibiría 500 reales por el transporte. El conductor fue puesto a disposición de la Policía Federal para que tome las medidas pertinentes.

Entre los artículos incautados se encontraban aproximadamente 8.000 cigarrillos electrónicos, 1.000 teléfonos celulares, 500 ampollas de TG y 120 relojes Apple.

La Receita Federal recordó que el ingreso de mercancías extranjeras sin la debida regularización fiscal constituye un delito y puede resultar en la incautación de las mercaderías y sanciones para los responsables. Los controles se intensificaron en las últimas semanas debido al auge del contrabando de medicamentos adelgazantes.