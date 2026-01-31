Más de 1.800 postulantes de Alto Paraná rinden hoy para las Becas del Gobierno

A nivel nacional, 18.091 postulantes compiten por 5.000 becas destinadas a carreras universitarias, formación docente y tecnicaturas. El examen, principal filtro para el proceso de selección, se desarrolla de manera simultánea en 18 sedes del país.

La prueba incluye contenidos de Matemática, Lengua Castellana y el Reglamento General de Becas, y se aplica en dos turnos: de 9:00 a 11:00 y de 15:00 a 17:00.

Entre los jóvenes, además del nerviosismo por el examen escrito, la expectativa es alta. Adriana García, estudiante del segundo año de Administración en la filial de la UNE de Juan León Mallorquín, dijo que en caso de obtener la beca representaría un gran alivio económico para su familia. “Veo esto como una buena oportunidad, porque me ayudaría mucho con el traslado. Soy de José Domingo Ocampos, Caaguazú, y el costo de viajar es muy elevado”, expresó.

Por su parte, Yamila Luján Genes, de Hernandarias, comentó que se preparó desde noviembre con el objetivo de obtener recursos para estudiar Medicina. “Estoy muy nerviosa, pero estudié bastante. Quiero seguir la carrera en Presidente Franco, lo que implicaría un gasto importante para mi familia”, manifestó.

La Leticia Fernández, vocera de Itaipú, destacó la masiva participación de los postulantes y el trabajo interinstitucional durante la jornada. Hay mucho entusiasmo y expectativa. Los jóvenes están muy motivados y esperanzados con estas becas, que buscan mejorar la situación socioeconómica de los estudiantes del país”, indicó.

Una vez culminada esta etapa, los postulantes que aprueban la prueba deberán pasar por la evaluación socioeconómica, último paso antes de la adjudicación de las becas.