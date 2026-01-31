Con esperanza y sacrificio, 664 jóvenes rinden por las becas del Gobierno en Paraguarí

Desde tempranas horas, los postulantes llegaron acompañados de padres, hermanos y otros familiares, quienes están expectantes del desarrollo de las evaluaciones. La bienvenida estuvo a cargo de la directora de la Facultad, C.P. Sandra Torres, quien destacó la importancia del acceso equitativo a la educación superior.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada se vivió con el ingreso de Elva María Huespe, joven no vidente oriunda de Pirayú, departamento de Paraguarí, quien llegó acompañada de su padre. Su ingreso fue recibido con aplausos por los presentes, en un gesto de reconocimiento y aliento. “No escatimen esfuerzos, suerte para todos”, expresó la joven, dejando un mensaje inspirador a los demás postulantes.

Las evaluaciones se desarrollan en dos turnos: de 9:00 a 11:00 en el horario matutino y de 15:00 a 17:00 por la tarde. Los aspirantes deben presentarse con dos horas de anticipación, portando su cédula de identidad y el código QR recibido al momento de la inscripción.

Garantizan transparencia en la evaluación

La encargada de la sede por parte de Itaipú – Programa de Becas Paraguay, María José Alegretti, señaló que los jóvenes provienen de distintos puntos del país.

“Estamos recibiendo a postulantes de todo el departamento, incluso de zonas como Central, Caaguazú y Villarrica”, indicó. Agregó que los resultados estarían disponibles aproximadamente la próxima semana, una vez culminado el proceso de corrección a cargo de la Facultad de Ingeniería de la UNA (FIUNA).

Alegretti explicó además que el examen tiene una duración de 120 minutos y que se cuenta con varios interventores por aula, para garantizar la transparencia del proceso. “No se registró ningún inconveniente hasta el momento”, afirmó, remarcando que la única exigencia para rendir es contar con calculadora, ya que los útiles restantes son provistos en el lugar.

Por su parte, el secretario de la Juventud de la Gobernación de Paraguarí, Mario Medina, resaltó el trabajo previo realizado con los jóvenes a través de cursillos gratuitos financiados por la Gobernación. “Hoy es el gran día. Creemos firmemente que un alto porcentaje de nuestros jóvenes superará esta evaluación”, expresó. Aclaró que no existe ningún tipo de injerencia política en el proceso. “La única vinculación es el conocimiento”, sostuvo.

Padres muy esperanzados

El componente humano también estuvo presente en los testimonios de los familiares. Luisa Deladillo Riveros, madre de uno de los postulantes, manifestó su esperanza de que su hijo pueda acceder a la beca para estudiar Ingeniería Geográfica.

“Sería una gran ayuda para nosotros, porque la situación económica es difícil. Si no pasa la beca, no va a poder seguir esta carrera”, relató.

Policía apoya acceso de los postulantes

Para facilitar el ingreso de los postulantes, personal del Departamento de Criminalística de la Policía Nacional brindó apoyo mediante equipos de identificación biométrica AFIS, permitiendo verificar datos incluso en casos donde los estudiantes no contaban con su cédula física.

El suboficial Carlos Rodríguez explicó que el servicio se mantendrá durante toda la jornada para evitar inconvenientes.