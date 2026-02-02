Miles de personas disfrutaron de casi 12 horas de música en el Ecofest

Desde la apertura de los portones, a las 16:00 del domingo, las personas comenzaron a llegar al estadio, pese al clima nublado que marcó la jornada. El festival se inició con la presentación del DJ Ozsa, dando paso a una extensa grilla artística.

La primera atracción internacional que subió al escenario fue la banda argentina Los Auténticos Decadentes ya pasadas las 00:00. Estos invitaron a compartir escenario al grupo nacional Kchiporros. En tanto que el turno de grupo mexicano Los Bybys fue en horas de la madrugada.

Durante el evento también se presentaron reconocidas agrupaciones nacionales como, Salamandra, Flou y Talento de Barrio. La grilla se completó con las actuaciones de Mily Brítez, Cumbre Bohemia, Funk’chula, Guillerme Silva, Negão Chandon y el DJ Barreto.

El Ecofest 2026 este año fue organizado por MS Producciones, con apoyo del sector privado. Si bien contó con el respaldo institucional de la Municipalidad de Ciudad del Este, la realización del evento no implicó erogación alguna para la comuna.

Pese a la organización privada, el festival mantuvo su enfoque ambiental, con la participación de ecoguardianes encargados de la recolección y clasificación de residuos, además de acciones de concienciación durante toda la jornada. Asimismo, este año se habilitó un espacio inclusivo destinado a personas con discapacidad, ubicado cerca del escenario principal.