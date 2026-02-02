ABC en el Este
02 de febrero de 2026 - 09:25

Miles de personas disfrutaron de casi 12 horas de música en el Ecofest

Miles de personas se dieron cita nuevamente anoche en el Ecofest, en el estadio Antonio Aranda.
CIUDAD DEL ESTE. La cuarta edición del Ecofest se realizó anoche en el estadio Antonio Aranda del Club 3 de Febrero, en el marco de los festejos por el 69° aniversario de la capital de Alto Paraná. El evento, como en años anteriores, registró una importante concurrencia y ofreció cerca de 12 horas continuas de música con artistas nacionales e internacionales.

Desde la apertura de los portones, a las 16:00 del domingo, las personas comenzaron a llegar al estadio, pese al clima nublado que marcó la jornada. El festival se inició con la presentación del DJ Ozsa, dando paso a una extensa grilla artística.

La primera atracción internacional que subió al escenario fue la banda argentina Los Auténticos Decadentes ya pasadas las 00:00. Estos invitaron a compartir escenario al grupo nacional Kchiporros. En tanto que el turno de grupo mexicano Los Bybys fue en horas de la madrugada.

Durante el evento también se presentaron reconocidas agrupaciones nacionales como, Salamandra, Flou y Talento de Barrio. La grilla se completó con las actuaciones de Mily Brítez, Cumbre Bohemia, Funk’chula, Guillerme Silva, Negão Chandon y el DJ Barreto.

La banda argentina Los Auténticos Decadentes fue la más ovacionada de la noche e invitó a Kchiporros a compartir el escenario.
El Ecofest 2026 este año fue organizado por MS Producciones, con apoyo del sector privado. Si bien contó con el respaldo institucional de la Municipalidad de Ciudad del Este, la realización del evento no implicó erogación alguna para la comuna.

Pese a la organización privada, el festival mantuvo su enfoque ambiental, con la participación de ecoguardianes encargados de la recolección y clasificación de residuos, además de acciones de concienciación durante toda la jornada. Asimismo, este año se habilitó un espacio inclusivo destinado a personas con discapacidad, ubicado cerca del escenario principal.