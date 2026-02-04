Detienen y expulsan a golpista brasileño condenado a 14 años de prisión

La detención de João Paulo Silva Matos se registró a las 16:00 de ayer, sobre la avenida del Paraguay, en la ciudad de Salto del Guairá. El operativo estuvo a cargo de agentes de la División Regional del Comando Tripartito, dependiente del Departamento de Convenios y Acuerdos de Cooperación Policial Internacional.

Agentes de dicha dependencia policial recibieron informaciones de sus pares de la República Federativa del Brasil sobre la presencia del condenado en nuestro país, por lo que iniciaron los operativos de localización y detención. Tras trabajos de inteligencia, lograron ubicarlo y proceder a su aprehensión.

Silva Matos ingresó a nuestro país violando la ley migratoria y, además, se confirmó que posee una orden de captura pendiente, expedida por el Supremo Tribunal de Justicia de la República Federativa del Brasil.

Su condena fue confirmada el 6 de enero pasado, tras ser identificado como una de las personas que invadió el Palacio del Planalto, en la ciudad de Brasilia, en el año 2023, durante un intento de golpe de Estado luego de la derrota de Jair Bolsonaro en las elecciones.

El comisario Carlos Duré, jefe del Departamento de Convenios y Acuerdos de Cooperación Policial Internacional, explicó que la sospecha es que varias personas condenadas por estos hechos cruzaron hacia Paraguay para evadir a la justicia brasileña. Recordó que varios de ellos ya fueron detenidos en territorio paraguayo, gracias a los trabajos de cooperación con Brasil.