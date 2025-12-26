Cae golpista brasileño condenado a 24 años de prisión; tenía documentos paraguayos de contenido falso

El detenido fue identificado como Silvinei Vasques, brasileño, de 50 años de edad, condenado a 24 años de prisión en su país. El mismo fue localizado y aprehendido a raíz de una alerta policial sobre el posible ingreso de un ciudadano brasileño con intenciones de salir del país con destino a la República de El Salvador, utilizando un documento de identidad que no le correspondía.

Ante esta situación, se realizó la coordinación interinstitucional con la Dirección Nacional de Migraciones, los puestos de control del puente internacional de la Amistad y del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, así como con el Departamento de Seguridad Aeroportuaria de la Policía Nacional.

Reportan presunto feminicidio en Boquerón y detienen a la pareja de la víctima

El jefe del Comando Tripartito, comisario Fabio Santa Cruz, explicó que recibieron la alerta y comenzaron a trabajar para rastrear al ciudadano brasileño. Indicó que no tenían certeza del punto de salida del país que pretendía utilizar el sospechoso, por lo que se emitió una alerta a nivel nacional.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Tras la activación de la alerta, anoche, a las 23:30, en la sede del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, en la ciudad de Luque, se procedió a la verificación de un ciudadano brasileño que presentó un pasaporte y una cédula de identidad paraguaya a nombre de otra persona, cuya identidad se mantiene en reserva. El mismo se encontraba realizando los trámites de salida del territorio nacional con destino a El Salvador, vía Panamá.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Asimismo, se realizaron las consultas correspondientes con la Policía Federal del Brasil, en el marco de la cooperación internacional, arrojando como resultado la identificación de Silvinei Vasques, quien registra una orden de captura pendiente y una condena de 24 años y 6 meses, expedida por el Supremo Tribunal Federal de la República Federativa del Brasil, por los hechos punibles de organización criminal armada, daño agravado por la violencia y grave amenaza contra el patrimonio del Estado, tentativa de golpe de Estado y tentativa de abolición violenta del Estado democrático de derecho.

Abuso sexual infantil: detenidos por poseer orden de captura en Asunción y Central

El procedimiento fue comunicado al agente fiscal de turno de la ciudad de Luque, quien dispuso su comparecencia ante dicha unidad fiscal para el procedimiento de rigor. Silvinei Vasques es considerado un criminal de alto valor para las autoridades brasileñas, debido a su vinculación con los hechos registrados el 8 de enero de 2023 en Brasilia, durante el gobierno del expresidente Jair Bolsonaro, periodo en el que el ahora aprehendido se desempeñaba como director general de la Policía Rodoviaria Federal (PRF).