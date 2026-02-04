Obispo insta a traducir la fe en acciones concretas por el bien común

En su homilía, el prelado advirtió que la misión de la Iglesia es urgente en un mundo marcado por estructuras que hieren la dignidad humana, generan exclusión y dejan a muchas personas “sin voz y sin pan”. En ese contexto, llamó a no ser una Iglesia indiferente, sino una comunidad que promueva la comunión, la participación y la misión.

Monseñor Collar explicó que la comunión implica caminar juntos y no de manera aislada; la participación, que todos se sientan parte y responsables; y la misión, que la fe se traduzca en acciones concretas fuera del templo. “San Blas no vivió una fe encerrada, su vida fue un evangelio en salida”, destacó.

Al recordar la figura del santo patrono, resaltó su testimonio de caridad con los pobres, entrega a los enfermos y firmeza en la fe, incluso ante la persecución y el martirio.

Asimismo, insistió a los feligreses en que la fe debe traducirse en servicio al bien común, comprometiéndose con las realidades concretas de la gente: el pan, el trabajo, la salud y la dignidad. En ese sentido, mencionó especialmente a los pueblos indígenas, las personas privadas de libertad y a los turistas, a quienes pidió un trato digno y justo.

Finalmente, monseñor Collar llamó a las familias, jóvenes, laicos a asumir un rol protagónico en la evangelización y en la vida social, promoviendo la solidaridad, la honestidad, la participación ciudadana y el cuidado de las personas más vulnerables.

La celebración culminó con una oración a San Blas y fue precedida por una peregrinación de la imagen, que partió a las 8:00 desde la Rotonda Reloj hasta la Catedral de Ciudad del Este. Entre las autoridades presentes se encontraban el intendente Daniel Pereira Mujica y el gobernador de Alto Paraná, César “Landy” Torres.