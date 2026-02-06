Insisten en reapertura de Secretaría de Asuntos Indígenas para dar respuestas a graves problemas de aborígenes

Ante la grave situación que enfrentan las familias aborígenes apostadas en el parque Alejo García y otros espacios públicos de Ciudad del Este, representantes de varias instituciones iniciaron la conformación de un grupo de trabajo. La primera reunión se realizó en la Municipalidad de Ciudad del Este y contó con la participación de representantes del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, la CODENI, así como autoridades municipales y departamentales.

El objetivo es articular acciones concretas a favor de los pueblos originarios, con especial atención a la situación de niños, niñas y adolescentes en contextos de vulnerabilidad. En Alto Paraná no existe una oficina regional del INDI y la Secretaría de Asuntos Indígenas había sido suprimida, por lo que prácticamente no hay forma de canalizar las acciones.

El jefe de Gabinete municipal, Julio Núñez, señaló que la Municipalidad ya forma parte de una mesa de trabajo junto a Itaipú, la Gobernación y el INDI, convocada por el Diócesis, y propuso que, para la próxima convocatoria, se realice una reunión ampliada que incorpore a los actores presentes en este encuentro, con el objetivo de iniciar una planificación conjunta mediante una mesa de trabajo integrada.

Por su parte, el concejal departamental Hermanio Corvalán resaltó que el INDI debería hacerse cargo de la problemática de los aborígenes, pero ante la falta de acción se debe recurrir a un trabajo conjunto entre todas las instituciones. Afirmó que es clave que se involucren instancias como la Gobernación, Itaipú Binacional y otros actores para lograr una solución estructural y compartida, remarcando la necesidad de que cada nivel del Estado asuma su rol y responsabilidad.

El edil lamentó que la problemática de los aborígenes no se tenga en cuenta en la política de Estado del país. “Los hermanos indígenas ya no existen dentro de la política de Estado, están excluidos”, dijo.

A nivel departamental, señaló que presentó en tres ocasiones una petición escrita para que se vuelva a crear la Secretaría de Asuntos Indígenas de la Gobernación pero que hasta el momento no tuvo respuestas. Resaltó además que la solución no es solamente asistirles con mercaderías, porque además requieren un lugar donde establecerse, educarse, alimentarse y desarrollarse como familias.