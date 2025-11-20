Conocé los seis casos de feminicidio en comunidades indígenas

Organizaciones indígenas denuncian públicamente los casos de feminicidio en sus comunidades, exigiendo el esclarecimiento y medidas de protección, sin embargo, suman y siguen las víctimas. En lo que va del 2025 son seis mujeres.

Los datos fueron dados a conocer por la organización de Mujeres Indígenas del Paraguay, dentro del marco del 25 N “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”.

El 25 de noviembre fue establecido para visibilizar y combatir la violencia de género. En esta jornada se realizan diversas actividades como marchas, actos de concienciación y campañas informativas para denunciar los hechos de violencia contra las mujeres, exigir políticas públicas efectivas y promover la igualdad.

Feminicidio en comunidades indígenas en el 2025