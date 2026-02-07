¿Llegará la lluvia al este este fin de semana?

Durante el amanecer de hoy, sábado 07, se registraron temperaturas mínimas elevadas, con valores que oscilaron entre 20 °C y 21 °C. Para la jornada de hoy se prevén temperaturas máximas en torno a los 35 °C. Estas altas temperaturas, presentes desde las primeras horas del día, favorecen un ambiente marcadamente inestable.

En este contexto, se prevé la formación de chaparrones acompañados de descargas eléctricas, de rápido desarrollo y corta duración, con intensidad variable en distintos puntos del país.

¡Atención! Se activa alerta por tormentas para esta tarde

Para mañana domingo se pronostica un día caluroso, cielo parcialmente nublado a nublado, vientos variables y chaparrones. La temperatura mínima prevista es de 21 °C y la máxima de 33 °C.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

A pesar de las tormentas que puedan registrarse, no se esperan descensos significativos en los valores de la temperatura por lo que persitirán los días calurosos.