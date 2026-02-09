Con misa y oración acompañaron el combate del incendio en la Catedral

Antes de la celebración de la misa, los feligreses participaron de un momento de oración encabezado por el obispo de la Diócesis de Ciudad del Este, monseñor Pedro Collar.

Posteriormente, el sacerdote Walter Collar, sobrino del obispo, reflexionó en su homilía sobre el valor espiritual de la catedral más allá de su estructura material. Dijo que, si bien el incendio causa dolor por el significado histórico y emocional del edificio, la fe y la alianza de Dios con su pueblo permanecen intactas.

El sacerdote señaló que, a lo largo de los años, la Catedral fue un punto de encuentro para miles de fieles que acudieron en busca de consuelo, oración y esperanza, y afirmó que el daño sufrido por el edificio no destruye la presencia de Cristo, que habita en el corazón de cada creyente.

Asimismo, llamó a la comunidad a mantener la esperanza y a unirse solidariamente para la reconstrucción del templo, que debe ir acompañada de una renovación interior y espiritual.

Finalmente, el sacerdote instó a la comunidad a no quedarse en la tristeza por los daños, sino a mirar con fe y esperanza para la reconstrucción.

“No nos dejemos llevar por la tristeza de las cenizas, sino que con la mirada puesta en la alianza que no se destruye y en Cristo que sana, levantemos de nuevo nuestra casa de oración con más amor y con más fe que nunca”, finalizó.