Incendio en la Catedral se propagó hasta el altar y provocó colapso de una parte del techo

Andrés Fernández, capitán del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ciudad del Este, explicó que si bien la situación está “medianamente controlada”, el riesgo persiste debido a los daños estructurales en el techo. Confirmó que en la parte posterior del templo, hacia el sector del Santísimo, se produjo un colapso del techo.

Lea también: Video: incendio en la Catedral San Blas de Ciudad del Este

Dijo que que la alta complejidad del incendio se debe, principalmente, a la falta de herramientas adecuadas, especialmente de autoescala. “Con una unidad escalante, el trabajo habría sido mucho más rápido y probablemente el fuego no se nos hubiera ido de las manos”, reconoció.

Fernández recordó que no cuentan con una autoescala operativa desde hace varios meses y que realizan colectas para recaudar fondos para adquirir una nueva unidad de Estados Unidos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Somos la ciudad con más edificios del país y no tenemos autoescala. Esto también es un llamado no solamente a nivel local, sino también a nivel nacional. Somos una ciudad muy olvidada por el Gobierno central en materia de seguridad. Ojalá que este mensaje pueda llegar a nuestro presidente y que, por lo menos se acerque a preguntar cómo estamos”, lamentó Fernández.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por su parte, el obispo de Ciudad del Este, monseñor Pedro Collar, dijo que en un primer momento se logró retirar del templo las imágenes sagradas, bancos y mesas. Indicó que la sacristía sería uno de los sectores más afectados.

Lea también: Incendio en Catedral: “Es una situación compleja”, afirma capitán de bomberos

El obispo también valoró que no se hayan registrado personas heridas y la reacción de la ciudadanía que se acercó para evacuar el templo.