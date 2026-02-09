Incautan más de 300 kilos de cocaína en dos operativos sobre la BR-277

El primer operativo fue realizado el sábado pasado en la ciudad de Cascavel, donde interceptaron una camioneta Chevrolet Silverado, con chapas paraguayas, que tenía una caja de sonido en la carrocería, donde iban ocultos 265 tabletas de cocaína, con un peso total aproximado de 277,1 kilos. Además de la droga, se incautaron dos celulares y sumas de dinero en reales y guaraníes.

Los ocupantes, cuyas identidades no fueron reveladas, así como las evidencias, fueron llevados a la base regional de la Policía Federal.

El segundo procedimiento fue realizado ayer también sobre la BR-277, en la ciudad de San Miguel de Yguazú. En un control de rutina realizado por agentes de la Policía Rodoviaria Federal (PRF), interceptaron una camioneta cuyo conductor, un joven de 25 años, cayó en contradicciones.

Ante esto, realizaron una inspección exhaustiva que permitió encontrar 46 paquetes de cocaína, con un peso total de 46,5 kilos, ocultos dentro del tanque de combustible del vehículo Chevrolet, modelo S10. El conductor fue detenido en el lugar y trasladado a la Delegación de la Policía Federal de Foz de Yguazú.