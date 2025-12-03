Droga incautada: así responde comandante de Policía al titular de Senad

La operación Umbral de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) se ejecutó entre anoche y esta madrugada y se incautaron un aproximado de 70.000 kilos de marihuana distribuidos en 3 camiones, 14 camionetas y 2 automóviles.

La caravana de narcos pasó por al menos 11 comisarías de la Policía, el cual ningún agente de estas unidades la vio pasar, según denunció Jalil Rachid, ministro de la Senad.

En el mismo, fueron detenidos tras un enfrentamiento Andrés Medina Brítez, de 34 años; Héctor Valentín Martínez Marín, de 30 años; Arnaldo Andrés Giménez Barreto, de 25 años; Idalina Samaniego Bernal, de 24 años, y Mauro Zarza Suárez, de 23 años, este último resultó herido.

Los agentes especiales y militares mataron a Sergio Daniel González Aguilera, de 25 años, quien estaba vestido como paramilitar y que portaba un fusil de guerra calibre 5.56.

El comandante de la Policía respondió ante estas acusaciones y dijo que la institución, cuando no maneja información de inteligencia, no puede llegar a este tipo de operativos.

“Cuando no tenemos información de inteligencia, es muy difícil llegar a celebrar este tipo de operaciones. Muchas veces y hemos visto ya durante años también, cuando la Policía Nacional accede a información de inteligencia operacionalizable, entonces la Policía Nacional pudo, en este caso, incautar, pero toneladas de cocaína y toneladas de marihuana”, afirmó.

Policía no controla vehículo por vehículo, dice comandante

Ante las sospechas y acusaciones por parte de Rachid, sobre dejar el camino libre para el convoy de narcotráfico, ya esa madrugada ordenaron que el director general de Asuntos Internos comisione de inmediato a sus efectivos para que realice el trabajo de campo, a ver si en el camino estaban los puestos de control activos o inactivos.

“El control que hace la policía no es vehículo por vehículo. Entonces, cuando no hay información de inteligencia, es muy difícil detectar, porque el tráfico, ellos se mimetizan dentro de lo que es el tráfico en este caso, ya sea diurno o nocturno. Si la policía no tiene una información de inteligencia o no hace un control vehículo por vehículo, es un poco difícil”, insistió.

Agregó que va a ser muy importante y apreciada la cooperación de la Senad dentro del proceso de la investigación interna, a fin de que si se cuenta con elementos contaminados, se puedan esclarecer los hechos y ponerlos a disposición del Ministerio Público, de Asuntos Internos y de la justicia ordinaria.

Además, las autoridades están recolectando imágenes de circuito cerrado por donde pasaron los vehículos a fin de ver cómo estaban operando, en el caso de que el convoy pasaban por ahí de manera esporádica mimetizándose con el tráfico.

Amenaza de invasión en San Pedro

Miembros de la Coordinadora de Sin Tierras del Norte realizaron una convocatoria masiva para ocupar la estancia Lucipar, incautada del presunto narcotraficante brasileño Luis Carlos da Rocha, alias “Cabeza Branca“, administrada por la Senabico, para este viernes.

La semana pasada, fueron detenidos e imputados tres dirigentes campesinos, que posteriormente fueron liberados: Ernesto Benítez, Rodolfo Zalazar y Sixto Cabrera, por el presunto hecho de apología a la invasión del inmueble administrado por la Senabico. La imputación de estas personas estuvo a cargo de la fiscal Laura Romero, de Santa Rosa del Aguaray.

El comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez, calificó la narrativa de los referentes del grupo de sintierras como “bastante violenta”, y acusó a los hermanos Benítez de recurrir a este tipo de expresiones y abandonar el diálogo en las mesas de reuniones que tuvieron con los referentes.

“Nunca han entendido de que hablando específicamente del caso de Lucipar, que no forma parte en este caso de la reforma agraria en absoluto. Esto está a cargo de la Senabico y todo lo que esté a su cargo ya está destinado para que en el futuro todo lo que se pueda obtener en cuanto a recursos que pueda ser destinados a la recuperación de los de los niños, adolescentes y adultos que han caído bajo el vicio del microtráfico”, señaló.

Plan de contingencia

Se aguarda la llegada de al menos 2.000 personas a la zona de la Estancia Lucipar, quienes irían para apoyar y sostener la ocupación de las tierras. Benítez confirmó que preparan un plan de operaciones y un plan de contingencia en el caso de que se dé este escenario.

“Ya ha habido también una conferencia de prensa de la UGP de la Unión Industrial Paraguaya, de la Asociación Rural del Paraguay solicitando las garantías y exigiendo al gobierno mantener esa seguridad, que se respete la propiedad privada. A ese efecto nosotros tenemos la obligación porque hay que recordar de que hay varios oficios de por medio en donde se exige a la Policía Nacional que garantizar el derecho a la propiedad”, indicó.

Sin embargo, pese a preparar el plan de contingencia, esperan el mejor escenario de que el nivel de razonamiento sea lo más aceptable posible para que el 5 de diciembre y los días sucesivos no tenga situaciones violentas.

“En ningún caso la Policía Nacional va a proponer una situación o un escenario de violencia en absoluto. Simple y sencillamente vamos a estar para precautelar el orden público legalmente establecido, pero reitero, la Policía Nacional no, no se va a establecer para una situación de violencia”, aseguró.