Incendio en Catedral: “Es una situación compleja”, afirma capitán de bomberos

Según explicó el capitán Andrés Fernández, del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ciudad del Este, el combate al fuego “es una situación compleja”, principalmente por la falta de una autoescala operativa. Otro factor que dificulta el trabajo es que debajo del primer techo del templo hay una carpa de PVC instalada para cubrir goteras, además de antiguas instalaciones eléctricas.

A estos factores se suman el cielorraso y toda la estructura de madera del techo, que presenta un gran espesor de pintura con barniz, materiales que hacen que el sector sea altamente inflamable y favorezcan la propagación del fuego.

Fernández dijo además que, en un primer momento, no fue posible atacar el incendio desde arriba, ya que la autoescala del cuerpo de bomberos se encuentra averiada y tampoco pudieron subirse al techo debido al riesgo de derrumbe.

Ante esta situación, se solicitó apoyo a la Compañía K122 de Minga Guazú, cuyos bomberos llegaron al sitio con su autoescala para combatir el incendio desde la parte superior.

Fernández recordó que el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ciudad del Este cuenta con un camión autoescala en Estados Unidos, pero que su traslado al país requiere aproximadamente 120.000 dólares, motivo por el cual desde el año pasado vienen realizando colectas para reunir los fondos.