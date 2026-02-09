ABC en el Este
09 de febrero de 2026 - 17:05

Video: así evacuan la Catedral San Blas de Ciudad del Este ante incendio

CIUDAD DEL ESTE. Feligreses y albañiles que trabajan en edificios en construcción cercanos acudieron rápidamente a la Catedral San Blas para colaborar con la evacuación del templo, afectado por un incendio registrado en el techado.

Rápidamente, llegaron al sitio los feligreses y un grupo de albañiles para retirar las imágenes de los santos y los bancos del interior de la iglesia.

Los bancos fueron retirados por la parte posterior del templo, sector al que el fuego aún no había alcanzado.

El incendio, que se inició en el techo del templo, fue controlado inicialmente, pero la falta de reabastecimiento de agua provocó que las llamas se reavivaran. En estos momentos, los bomberos retomaron las tareas para tratar de combatir el fuego. El fuego ya afectó gran parte de la parte frontal del techado de la Catedral.

En el sitio se encuentran Bomberos Voluntarios Azules de la compañía K17 del barrio Remansito y Bomberos Voluntarios de Ciudad del Este. Se espera que lleguen más carros hidrantes, tanto de las bases del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ciudad del Este, así como de los municipios cercanos.

