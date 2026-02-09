Intendente solicita a la Junta declaración de emergencia tras incendio de la Catedral San Blas

El documento describe la magnitud de los daños provocados por el incendio y enfatiza la necesidad de una respuesta rápida y coordinada, dado que la catedral representa un importante patrimonio histórico, cultural y religioso para la ciudad.
La declaración de emergencia permitirá implementar acciones administrativas, técnicas y presupuestarias necesarias para proteger la estructura y avanzar en su recuperación.
El jefe comunal se encuentra en el lugar con la presidenta de la Junta Municipal, Alison Anisimoff, y la concejal Valeria Romero, para coordinar la respuesta institucional. Debido a la emergencia, el jefe comunal suspendió toda su agenda oficial para dedicarse exclusivamente al seguimiento de la situación.
Comisión de emergencia
Pereira Mujica anunció además la formación de una comisión de emergencia, en colaboración con el obispo de Ciudad del Este, monseñor Pedro Collar Noguera, y el párroco Darío Britos, con el objetivo de planificar la reconstrucción del templo.