Imputaciones no frenan mortandad de animales por arroyo contaminado en Pirayú

Un ganadero de la zona denunció que ya suman nueve los animales muertos, lo que representa una pérdida económica superior a los 60 millones de guaraníes. El afectado presume que el cauce hídrico sigue siendo contaminado por filtraciones provenientes de registros del sistema de alcantarillado sanitario en ejecución.

El productor Sergio Daniel Salinas relató que hace aproximadamente un mes perdió siete vacunos y que el sábado último registró la muerte de dos animales más.

Indicó que, tras la primera denuncia realizada, se habrían taponado algunos registros ubicados a orillas del arroyo, lo que habría detenido temporalmente las filtraciones en esos puntos. Sin embargo, sostuvo que en otras zonas persisten pérdidas en los registros, permitiendo que las aguas residuales lleguen nuevamente al cauce hídrico.

Lea más: Detienen e imputan a personal de constructora por la muerte de siete vacunos tras consumir agua contaminada en Pirayú

Imputaciones

En el marco de la investigación, el fiscal de la Unidad Penal 3 de Paraguarí, Alfredo Ramos Manzur, imputó a Julio César Rotela, de la Constructora Feldmann S.A., por supuestos hechos punibles contra el medio ambiente, procesamiento ilícito de desechos, envenenamiento de cosas de uso común y frustración de la persecución y ejecución penal.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Asimismo, fue imputado el presidente de la Junta de Saneamiento local, Gedeón Gómez Paredes, por los supuestos hechos de procesamiento ilícito de desechos y envenenamiento de cosas de uso común. El mismo cumple arresto domiciliario.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

De igual forma, Lucas Reckziegel, uno de los responsables del proyecto de alcantarillado sanitario de la Constructora Feldmann S.A., fue imputado por los supuestos hechos punibles contra el medio ambiente, procesamiento ilícito de desechos y envenenamiento de cosas de uso común. El mismo fue beneficiado con libertad ambulatoria, pero sigue ligado al proceso.

Piden inspección general

Salinas Gómez solicitó una inspección general de la obra del sistema de alcantarillado sanitario que se ejecuta en el distrito, señalando que presenta deficiencias estructurales.

Afirmó que en algunos barrios las aguas cloacales se filtran y riegan el suelo, mientras que en otros casos llegan directamente a la cuenca del arroyo Piro’y, que desemboca en los humedales del lago Ypacaraí.

Manifestó su preocupación por la contaminación del agua del arroyo, señalando que la reciente muerte de dos animales más sería prueba de que el problema persiste. Ante esta situación, indicó que aún le quedan 54 vacunos, los cuales se ve obligado a trasladar a otro potrero para evitar nuevas pérdidas.

Agregó que otro vecino de la zona habría perdido 17 vacunos, con una pérdida económica también millonaria.

Proyecto cuestionado

La obra forma parte del proyecto “Construcción de sistemas de agua y saneamiento para pequeñas ciudades y comunidades rurales e indígenas del Paraguay”, a cargo del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (Senasa), financiado mediante un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con un convenio suscrito con el Instituto de Crédito Oficial del Reino de España y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Lea más: Sendas del Tren: antigua vía férrea se transforma en bicisenda entre Paraguarí y Cerro León

En el caso de Pirayú, los trabajos se realizan en el marco de la Licitación Pública Nacional N.° 03/2020, ID N.° 387486, denominada “Construcción de obras de sistemas de alcantarillado sanitario condominial y mejoramiento de los sistemas de agua potable en las ciudades de Choré, Yby Yaú, Pirayú y Yaguarón”, la cual —según denunciaron pobladores— se ejecuta con múltiples deficiencias.