Investigación fiscal desmiente a Peña: accidente fatal en la PY08 habría sido por baches

Al anunciar la firma del contrato para la reparación de la ruta PY08, el presidente Santiago Peña fue consultado sobre qué responde a la comunidad sampedrana que reclama la reparación y lamenta los accidentes de tránsito fatales registrados en esa transitada vía.

“Los accidentes, algunos, son como consecuencia de mal estado -de las rutas- y otras por imprudencia. Nosotros tenemos imágenes de que el último caso y fue un adelantamiento indebido y hoy estamos lamentando. Hay un desafío enorme por parte de la Agencia de Seguridad Vial de mejorar, es una preocupación constante que tenemos de cómo disminuir los accidentes en las rutas”, indicó Peña.

No obstante, la Fiscalía sostiene que el último percance rutero registrado en la ruta PY08, sí habría sido causado por el mal estado de las rutas. Se trata del choque del 8 de enero, donde murieron un médico y su madre.

Al ser consultado sobre la causa del percance, el agente fiscal a cargo de esa causa, Juan Daniel Benítez afirmó que el estado de la capa asfáltica en la zona en que ocurrió el accidente es “pésimo” y que se pueden observar “un montón de baches”.

Conductor del camión es testigo

El fiscal Benítez citó testimonios brindados por el conductor del camión involucrado en el choque de ayer, quien manifestó que vio venir “en zigzag” el automóvil que conducía Cristaldo en el sentido opuesto. Se presume que la mujer realizó una maniobra brusca para evitar golpear un bache y perdió el control de su rodado.

Vehículos como el Toyota Vitz (que era el conducido por la víctima fatal) tienen “tendencia a perder la dirección en circunstancias” como la registrada en la Ruta PY08, señaló el fiscal.

Luego de salirse del control de su conductora, el automóvil derrapó y chocó con el camión.

Los fallecidos fueron una abogada de nombre María Luz Cristaldo y uno de sus hijos adultos, Guillermo Armando Britos, quien la acompañaba. Este último era un médico de 28 años.

La defensa de la ministra de Obras

La ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, salió al paso del presidente en radio Monumental y dio primeramente a entender que el presidente Peña habría hecho referencia a otro percance fatal registrado en la ruta PY03 y que hablaba “en general” de los percances. Sin embargo, luego afirmó que el reporte de la Caminera -dependiente del MOPC- sobre el accidente habla de una infracción y no de los baches.

“El informe que tengo yo y es el que compartí con el Presidente de la República es el de la Patrulla Caminera, donde las imágenes son de la zona del accidente postaccidente y el reporte oficial de la Patrulla Caminera que habla de un presunto adelantamiento, eso es lo que tenemos de las instancias formales”, sostuvo la ministra.